Челси в день дедлайна хотел подписать норвежца, но тот отказал

Норвежский нападающий бельгийского «Брюгге» Антонио Нуса рассказал, что в последний день трансферного окна он разговаривал с представителями лондонского «Челси», но отказался от перехода:

18-летний талант уже провел 46 матчей за «Брюгге», в которых отметился 4 голами и 3 ассистами. Он уже успел получить вызов во ​​взрослую сборную Норвегии, но дебют пока не произошел.

Norwegian talent Antonio Nusa confirms Chelsea wanted him on #DeadlineDay: “We had a new talk when the money came but I knew what to do”. 🔵🇳🇴



“A lot of money… but I can’t focus on that. I want to really think through my next step, what’s right for me”, told @arilasos. pic.twitter.com/r2Z9h52NHv