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Шотландия
15.11.2024 21:45 - : -
Хорватия
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Лига наций
15 ноября 2024, 05:31 |
25
0

Шотландия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 15 ноября в 21:45 по Киеву

15 ноября 2024, 05:31 |
25
0
Шотландия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

15 ноября на «Хэмпден Парк» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Хорватии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда в последнее время явно прибавила. Она стала участником обоих последних розыгрышей Евро, причем на крайний турнир получилось пробиться напрямую, еще и выиграв в 2023-м году у Испании. Боролись вплоть до плей-офф тартановые за право сыграть на чемпионате мира, а год назад выиграли свою группу в Лиге Наций дивизиона В. Но на самом Евро подопечные Стива Кларка оба раза ограничивались одним очком: ничья и два поражения, и ноль шансов на плей-офф. Да и осенью горцы подтверждают свой статус аутсайдера квартета. Первый круг приносил только поражения, пусть и боролись со всеми: 2:3 с Польшей, 1:2 с португальцами и хорватами. Но в октябре, принимая избранных, устояли на 0:0. Впрочем, это мало что изменило - шотландцы остаются последними, и поражение окончательно пропишет на последнем месте.

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Хорватия

Сборная при Даличе выдала лучшие результаты в своей недолгой, но славной истории. Сначала, в 2018-м году, и вовсе получилось выйти в финал чемпионата мира. На следующем мундиале уже обновленная команда смогла оформить бронзу, а прошлый розыгрыш Лиги Наций команда закончила, проиграв решающий поединок за трофей по пенальти испанцам. Но на Евро не получилось выйти в плей-офф, и это безусловный провал. Пусть даже там в чем-то не повезло: и Албания, и Италия сравнивали на добавленных к матчам минутах. Так что осенью Модрич и компания пытаются реабилитироваться. Многое получается: уступив в стартовом поединке в Португалии, потом обыграли и Польшу, и Шотландию. И лишь в крайнем туре дома кадра оформила 3:3 с хорватами.

Статистика личных встреч

История взаимоотношений любопытная: начали с трех ничьих, после чего дважды выигрывали шотландцы. Но в 2021-м и 2024-м своими победами клетчатые восстановили паритет.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к хозяевам. Согласимся: опытные гости в решающий момент победят аутсайдера (коэффициент - 2,12).

Прогноз Sport.ua
Шотландия
15 ноября 2024 -
21:45
Хорватия
Победа Хорватии 2.12 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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