Лига наций16 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 03:03
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Шотландия – Хорватия – 1:0. Макгинн забил на 86-й мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
16 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 03:03
26
0
Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.
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Шотландия обыграла Хорватию (1:0) благодаря голу Джону Макгинну на 86-й минуте.
Турнирное положение: Португалия (13), Хорватия (7), Польша (4), Шотландия (4).
⚽️ Лига наций. 5-й тур, 15 ноября
21:45. Шотландия – Хорватия – 1:0
Гол: Джон Макгинн, 86
Видео голов и обзор
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
44’
Петар Сучич (Хорватия) получает красную карточку.
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