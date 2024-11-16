Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Хорватия – 1:0. Макгинн забил на 86-й мин. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Шотландия
15.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 03:03
26
0

Шотландия – Хорватия – 1:0. Макгинн забил на 86-й мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 03:03
26
0
Шотландия – Хорватия – 1:0. Макгинн забил на 86-й мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шотландия обыграла Хорватию (1:0) благодаря голу Джону Макгинну на 86-й минуте.

Турнирное положение: Португалия (13), Хорватия (7), Польша (4), Шотландия (4).

⚽️ Лига наций. 5-й тур, 15 ноября

21:45. Шотландия – Хорватия – 1:0

Гол: Джон Макгинн, 86

Видео голов и обзор

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
44’
Петар Сучич (Хорватия) получает красную карточку.
По теме:
Швейцария – Сербия – 1:1. Как вылетали кантоны. Видео голов и обзор матча
Дания – Испания – 1:2. Оярсабаль и Айосе Перес. Видео голов и обзор
Португалия – Польша – 5:1. Магия и бисиклета Роналду. Видео голов и обзор
Лига наций сборная Хорватии по футболу сборная Шотландии по футболу видео голов и обзор Джон Макгинн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
Футбол | 15 ноября 2024, 22:53 9
ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми

Команда Сергея Реброва 16 ноября сыграет в Лиге наций против команды Грузии

Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15 ноября 2024, 09:15 1
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»

Британец высказался о декабрьском реванше

«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Бокс | 15.11.2024, 15:43
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Бокс | 15.11.2024, 22:48
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
ФОТО. У меня просто нет слов! Жена Зинченко бурно отреагировала на пост
Футбол | 16.11.2024, 01:48
ФОТО. У меня просто нет слов! Жена Зинченко бурно отреагировала на пост
ФОТО. У меня просто нет слов! Жена Зинченко бурно отреагировала на пост
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
14.11.2024, 23:25
Теннис
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
15.11.2024, 08:30 2
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 18
Футбол
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
15.11.2024, 05:30
Футбол
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
15.11.2024, 09:23 5
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем