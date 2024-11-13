Где смотреть онлайн матч Лиги наций Грузия – Украина
Поединок состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву
16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
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После четырех туров Украины занимает последнее, четвертое место в квартете. У подопечных Сергея Реброва 4 очка из 12 возможных. Грузины с 6 пунктами располагаются на второй позиции. Третья строчка у команды Албании (6 баллов), а лидером группы является сборная Чехии – 7 очков.
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Грузия – Украина
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Таблица группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25
|Группа 1
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Чехия
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|2
|Грузия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|3
|Албания
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|4
|УКРАИНА
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
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