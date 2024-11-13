16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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После четырех туров Украины занимает последнее, четвертое место в квартете. У подопечных Сергея Реброва 4 очка из 12 возможных. Грузины с 6 пунктами располагаются на второй позиции. Третья строчка у команды Албании (6 баллов), а лидером группы является сборная Чехии – 7 очков.

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Грузия – Украина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Таблица группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25