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Лига наций
13 ноября 2024, 18:46 |
550
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Грузия – Украина

Поединок состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву

13 ноября 2024, 18:46 |
550
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Грузия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров Украины занимает последнее, четвертое место в квартете. У подопечных Сергея Реброва 4 очка из 12 возможных. Грузины с 6 пунктами располагаются на второй позиции. Третья строчка у команды Албании (6 баллов), а лидером группы является сборная Чехии – 7 очков.

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Грузия – Украина

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Таблица группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25

Группа 1 Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Чехия 4 2 1 1 7 - 7 7
2 Грузия 4 2 0 2 5 - 3 6
3 Албания 4 2 0 2 3 - 4 6
4 УКРАИНА 4 1 1 2 5 - 6 4
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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