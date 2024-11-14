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Лига наций
14 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:55
241
0

ВИДЕО. Два дня до матча с Грузией. Тренировка сборной Украины в Турции

16 ноября в Батуми украинцы сыграют со сборной Грузии

14 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:55
241
0
ВИДЕО. Два дня до матча с Грузией. Тренировка сборной Украины в Турции
УАФ

14 ноября сборная Украины провела тренировку в Турции, готовясь к выездным матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

У подопечных Сергея Реброва состоялось вечернее занятие в турецком городе Белек, где команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми.

16 ноября в Батуми стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура в квартете В1 Грузия – Украина, начало – в 19:00 по киевскому времени.

17 ноября сборная Украины совершит перелет в Тирану. 19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Два дня до матча с Грузией. Тренировка сборной Украины в Турции

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видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Лига наций Албания - Украина Грузия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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