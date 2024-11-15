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Лига наций УЕФА. Лига A
Швейцария
15.11.2024 21:45 - : -
Сербия
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Лига наций
15 ноября 2024, 05:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 05:38
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0

Швейцария – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 15 ноября в 21:45 по Киеву

15 ноября 2024, 05:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 05:38
21
0
Швейцария – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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15 ноября на «Летцигрунд Штадион» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Швейцарии встретится со сборной Сербии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Швейцария

Команда в последнее время стала стабильно успешной. Она удерживается в дивизионе А Лиги Наций и стабильно выходит на большие турниры, более того, там пробивается в плей-офф. В целом, Мурат Якин продолжил добиваться положительных результатов. Он опередил в гонке за место на чемпионате мира-2022 новоиспеченного чемпиона Европы, Италию. А летом нейтралы хорошо проявили себя. Они не только вышли из группы, но и победили 2:0 Италию в плей-офф, а Англия в четвертьфинале сначала отыгралась после пропущенного, а потом выиграла серию пенальти. Но осенью сборная провалами напомнила неудачи прошлогодней квалификации. Она начала с поражений всем трем противникам, да и в прошлом туре, дважды выходя вперед в споре с датчанами дома, ограничились ничьей.

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Сербия

Сборная уже непривычно долго играет под руководством Драгана Стойковича. Это, безусловно, живая легенда еще югославского футбола. Но Пикси ухитрился сохранить должность как после того, как его подопечные не вышли в плей-офф чемпионата мира-2022, а на Евро, проиграв Англии, закончили вничью со словенцами и датчанами, причем свой единственный гол на турнире был забит буквально с последнего стандарта. С другой стороны, команда и в Лиге Наций в прошлом цикле выиграли свою группу, в дивизионе В. И в квалификации удачно сербы играли и в 2021-м, и в прошлом году. Да и осенью дома получилось устоять на нулевую ничью с Сербией, а в октябре получилось обыграть в принципиальном поединке 2:0 Швейцарию. С другой стороны, на выезде были сухие поражения сначала датчанам, а потом и фурии рохе.

Статистика личных встреч

До октября команды играли на обоих последних чемпионатах мира. Что в 2018-м, что в 2022-м, нейтралы выигрывали.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша хозяев. Но в любом случае во главе угла результат, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Швейцария
15 ноября 2024 -
21:45
Сербия
Тотал голов меньше 2.5 1.63 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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