Швейцария – Сербия – 1:1. Как вылетали кантоны. Видео голов и обзор матча
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Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.
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В матче Швейцарии и Сербии зафиксирована ничья (1:1), в результате чего сербы сохранили шансы на выход в плей-офф.
Турнирное положение: Испания (13), Дания (7), Сербия (5), Швейцария (2). Сборная кантонов понижается в классе в Дивизион B.
В последнем, 6-м туре сыграют Испания – Швейцария, Сербия – Дания. При этом сербам нужна только победа, а команду Дании устроит и ничья.
Лига наций. 5-й тур, 15 ноября
21:45. Швейцария – Сербия – 1:1
Голы: Амдуни, 78 – Терзич, 88
Незабитый пенальти: Митрович, 55 (Сербия)
Видео голов и обзор матча
События матча
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