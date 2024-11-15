Игрок Ливерпуля отличился особым достижением в дебютном матче за Англию
Кертис Джонс забил гол в ворота Греции в поединке Лиги наций 2024/25
14 ноября в рамках 5-го тура Лиги наций на поле встретились сборные Греции и Англии на Олимпийском стадионе в Афинах, греки приняли англичан в роли хозяев поля.
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей, голы забили Олли Уоткинс (7), Кертис Джонс (83) и Одиссеас Влаходимос (77), который записал автогол на свой счет.
Этот матч стал особенным для Кертиса Джонса, который стал первым дебютантом сборной Англии и игроком Ливерпуля за долгое время, сумевшим отметиться забитым мячом. Последний подобный случай был зафиксирован в 1982 году, когда английский экс-игрок Ливерпуля Сэмми Ли забил дебютный гол за сборную в ворота той же самой сборной Греции.
Кертис в этом сезоне провел за клуб и сборную 14 матчей, в которых отметился 2 забитыми голами и 4 ассистами.
Дмитрий БАНАР
Видеообзор матча Греция – Англия (0:3)
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