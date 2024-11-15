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15 ноября 2024, 04:21 |
176
0

ВИДЕО. Жены футболистов сб. Украины устроили элитный отдых без мужей

Ангелина Забарная и Виктория Миколенко умеют красиво отдыхать...

15 ноября 2024, 04:21 |
176
0
ВИДЕО. Жены футболистов сб. Украины устроили элитный отдых без мужей
Instagram. Виктория Миколенко и Ангелина Забарная

Жены футболистов сборной Украины Виталий Миколенко и Ильи ЗабарногоВиктория и Ангелина – рассказали своим подписчикам про поход на «afternoon tea».

«Afternoon Tea» – одна из самых праздничных и атмосферных церемоний, которая как нельзя лучше отражает всю утонченность и великолепие чайных традиций Англии.

Девушки побывали в ресторане класса люкс – «The Ritz Restaurant» – ресторан со звездой Мишлен.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Мы ходили с Викулей на afternoon tea. Это было что-то невероятное», – прокомментировала в своих сторис Ангелина.

«Остались очень приятные эмоции», – добавила жена центрбека «Борнмута», которого сватают в мадридский «Реал».

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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