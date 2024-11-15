ВИДЕО. Жены футболистов сб. Украины устроили элитный отдых без мужей
Ангелина Забарная и Виктория Миколенко умеют красиво отдыхать...
Жены футболистов сборной Украины Виталий Миколенко и Ильи Забарного – Виктория и Ангелина – рассказали своим подписчикам про поход на «afternoon tea».
«Afternoon Tea» – одна из самых праздничных и атмосферных церемоний, которая как нельзя лучше отражает всю утонченность и великолепие чайных традиций Англии.
Девушки побывали в ресторане класса люкс – «The Ritz Restaurant» – ресторан со звездой Мишлен.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Мы ходили с Викулей на afternoon tea. Это было что-то невероятное», – прокомментировала в своих сторис Ангелина.
«Остались очень приятные эмоции», – добавила жена центрбека «Борнмута», которого сватают в мадридский «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может покинуть стан «синих», но остаться в Лондоне
Наибольшим нарушителем в команде является Вильям Салиба