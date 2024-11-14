«Он – стена». В Испании Реалу посоветовали обратить внимание на Забарного

Авторитетное испанское издание AS опубликовало материал с перечнем лучших молодых центральных защитников мира, на которых следует обратить внимание мадридскому Реалу. В эту когорту попал игрок Борнмута и сборной Украины Илья Забарный.

«Стена. Это защитник, прекрасно выполняющий свои непосредственные обязанности в обороне. Его очень трудно обыграть, и он чувствует себя комфортно, когда приходится противостоять физически крепким соперникам. Это яркая индивидуальность», – написал в материале журналист AS Пабло Фуэнтенебро.

Также в список попали Мики ван де Вен (Тоттенхэм), Лени Йоро (Манчестер Юнайтед), Джорджо Скальвини (Аталанта), Усман Диоманд, Гонсалу Инасиу, Зено Дебаст (все – Спортинг), Джаррад Брентвейт (Эвертон), Мурильо (Нотро) , Райан Фламинго (ПСВ), Кастелло Лукеба (РБ Лейпциг), Леви Колвилл, Ренату Вейга (оба – Челси), Уилфрид Синго (Монако), Янн Аурел Биссек (Интер), Кристиан Москера (Валенсия), Витор Рейс (Палмейрас), Константин Вольфсбург).

Илья перешел в Борнмут в январе 2023 года. За него английский клуб заплатил киевскому Динамо 22,7 млн. евро. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость защитника составляет 32 млн евро.

Ранее сообщалось, что Челси заинтересован в приобретении Забарного, а Энцо Мареска является фанатом украинца.