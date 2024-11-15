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  4. Вот это подарок. Томас Мюллер подарил жене самолет
Германия
15 ноября 2024, 05:11 |
328
0

Вот это подарок. Томас Мюллер подарил жене самолет

Оценивают такой презент в 2,4 миллиона евро

15 ноября 2024, 05:11 |
328
0
Вот это подарок. Томас Мюллер подарил жене самолет
Фото з Instagram Лизи Мюллер

35-летний немецкий нападающий «Баварии» Томас Мюллер приобрел своей жене Лизе личный самолет.

Как сообщает издание Wunte Deutschland, жена Мюллера учится в школе пилотов вблизи Ингольштадта. Также известно, что вскоре она получит лицензию на осуществление полетов.

«Я не могу сидеть на одном месте. Я как зайчик из известной рекламы батареек. Мне постоянно что-то надо делать. А когда я сажусь в кабину самолета, то я там сосредотачиваюсь. Это очень полезно», – прокомментировала Лиза.

Томас Мюллер приобрел жене самолет Pilatus PC-12/45 2004 года выпуска. Такую модель оценивают в 2,4 миллиона евро.

Фото иллюстративное

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Томас Мюллер lifestyle подарок
Олександр Сільченко Источник
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