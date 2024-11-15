Вот это подарок. Томас Мюллер подарил жене самолет
Оценивают такой презент в 2,4 миллиона евро
35-летний немецкий нападающий «Баварии» Томас Мюллер приобрел своей жене Лизе личный самолет.
Как сообщает издание Wunte Deutschland, жена Мюллера учится в школе пилотов вблизи Ингольштадта. Также известно, что вскоре она получит лицензию на осуществление полетов.
«Я не могу сидеть на одном месте. Я как зайчик из известной рекламы батареек. Мне постоянно что-то надо делать. А когда я сажусь в кабину самолета, то я там сосредотачиваюсь. Это очень полезно», – прокомментировала Лиза.
Томас Мюллер приобрел жене самолет Pilatus PC-12/45 2004 года выпуска. Такую модель оценивают в 2,4 миллиона евро.
Фото иллюстративное
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