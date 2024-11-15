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Лига наций УЕФА. Лига B
Словения
14.11.2024 21:45 – FT 1 : 4
Норвегия
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Лига наций
15 ноября 2024, 01:35 | Обновлено 15 ноября 2024, 03:04
93
0

Словения – Норвегия – 1:4. Как забил Холанд? Видео голов и обзор

Холанд и компания разгромили соперника на выезде

15 ноября 2024, 01:35 | Обновлено 15 ноября 2024, 03:04
93
0
Словения – Норвегия – 1:4. Как забил Холанд? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября в рамках 5-го тура Лиги наций Словения принимала Норвегию.

Уже на 4-й минуте Антонио Нуса вывел норвежцев вперед. Форвард обыграл нескольких соперников и мощно пробил из-за пределов штрафной площади.

Середина тайма была насыщена событиями. Ян Млакар упал в штрафной Норвегии, и после просмотра видеоповтора арбитр решил, что Яну помогли, назначив пенальти. Беньямин Шешко реализовал его - 1:1.

Далее забивали только гости. На 45-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперед. На 59-й минуте Антонио Нуса сделал счет 1:3, а точку поставил Йенс Хауге, который получил ассист от Холанда - 1:4.

После 5-го тура у Норвегии 10 очков. У Австрии также 10 очков, но по результатам личных встреч австрийцы идут первыми. Словения занимает третье место в группе с 7 зачетными баллами.

Лига наций, 5-й тур. 14 ноября

Словения – Норвегия – 1:4

Голы: Шешко, 21 (с пенальти), – Нуса, 4, 59, Холанд, 45, Хауге, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Хауге (Норвегия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Шешко (Словения).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия).
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Эрлинг Холанд Лига наций сборная Словении по футболу сборная Норвегии по футболу видео голов и обзор Антонио Нуса Беньямин Шешко Йенс Петтер Хауге
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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