Словения – Норвегия – 1:4. Как забил Холанд? Видео голов и обзор
Холанд и компания разгромили соперника на выезде
14 ноября в рамках 5-го тура Лиги наций Словения принимала Норвегию.
Уже на 4-й минуте Антонио Нуса вывел норвежцев вперед. Форвард обыграл нескольких соперников и мощно пробил из-за пределов штрафной площади.
Середина тайма была насыщена событиями. Ян Млакар упал в штрафной Норвегии, и после просмотра видеоповтора арбитр решил, что Яну помогли, назначив пенальти. Беньямин Шешко реализовал его - 1:1.
Далее забивали только гости. На 45-й минуте Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперед. На 59-й минуте Антонио Нуса сделал счет 1:3, а точку поставил Йенс Хауге, который получил ассист от Холанда - 1:4.
После 5-го тура у Норвегии 10 очков. У Австрии также 10 очков, но по результатам личных встреч австрийцы идут первыми. Словения занимает третье место в группе с 7 зачетными баллами.
Лига наций, 5-й тур. 14 ноября
Словения – Норвегия – 1:4
Голы: Шешко, 21 (с пенальти), – Нуса, 4, 59, Холанд, 45, Хауге, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
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