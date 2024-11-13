Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента

Саудовский «Аль-Ахли» серьезно интересуется бельгийским вратарем мадридского «Реала» Тибо Куртуа, сообщает испанское издание DefensaCentral.

По информации источника, клуб Про-лиги готов сделать и «сливочным», и самому 32-летнему футболисту «предложение, от которого невозможно отказаться».

Напомним, Тибо Куртуа в «Реале» является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа интересуется французский «ПСЖ».