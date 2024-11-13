Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
Испания
13 ноября 2024, 15:31 |
405
1

Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента

«Аль-Ахли» серьезно настроен забрать у «Реала» Тибо Куртуа

13 ноября 2024, 15:31 |
405
1
Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Саудовский «Аль-Ахли» серьезно интересуется бельгийским вратарем мадридского «Реала» Тибо Куртуа, сообщает испанское издание DefensaCentral.

По информации источника, клуб Про-лиги готов сделать и «сливочным», и самому 32-летнему футболисту «предложение, от которого невозможно отказаться».

Напомним, Тибо Куртуа в «Реале» является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа интересуется французский «ПСЖ».

По теме:
Не только Ливерпуль. Еще один топ-клуб интересовался Коноплянкой
«Нас уничтожат». Анчелотти собирается изменить важную деталь в команде
Где Лунин? Реал возобновил тренировки – на поле вышли шесть игроков
Тибо Куртуа Реал Мадрид Аль-Ахли Джидда Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
Футбол | 12 ноября 2024, 15:43 0
«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной

Иван Калюжный тяжело перенес матч против Грузии

ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
Футбол | 12 ноября 2024, 21:11 1
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А

У Руслана – девять конкурентов

ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
Футбол | 13.11.2024, 07:50
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Ротта – самая красивая девушка в Реал Мадрид
«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере
Футбол | 13.11.2024, 13:47
«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере
«Что ты от меня хочешь?» Коноплянка – о последней капле в Шахтере
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13.11.2024, 08:25
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fly
Дивлячись на епідемію травм Куртуа вже давненько є відчуття, що він якщо не взимку то влітку звалить на заробітки
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
12.11.2024, 21:29 4
Бокс
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 13
Футбол
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
11.11.2024, 08:05 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 179
Футбол
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
11.11.2024, 11:05 6
Теннис
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем