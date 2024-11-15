Перес отказал легендарному игроку Реала

Мадридский «Реал» столкнулся с травмами ключевых защитников.

На фоне этих проблем свои услуги «сливочным» предложил легендарный экс-защитник «галактикос» Серхио Рамос. Президент «Реала» Флорентино Перес рассмотрел это предложение и принял решение не возвращать испанца в команду.

Рамос выступал за «Реал» с лета 2005 до лета 2021 года. Центрбек провел за «сливочных» во всех турнирах 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в чемпионат Аргентины.