Перес отказал легендарному игроку Реала
Флорентино не захотел возвращать в команду Серхио Рамоса
Мадридский «Реал» столкнулся с травмами ключевых защитников.
На фоне этих проблем свои услуги «сливочным» предложил легендарный экс-защитник «галактикос» Серхио Рамос. Президент «Реала» Флорентино Перес рассмотрел это предложение и принял решение не возвращать испанца в команду.
Рамос выступал за «Реал» с лета 2005 до лета 2021 года. Центрбек провел за «сливочных» во всех турнирах 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в чемпионат Аргентины.
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