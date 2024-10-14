Легендарный Рамос может переехать в чемпионат Аргентины

38-летний испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». По информации издания Fichajes, игроку предложил переехать в Южную Америку бывший игрок мадридского «Реала» Фернандо Гаго.

Рамос активно ищет новую команду после того, как покинул «Севилью» в начале сезона.

Серхио стал игроком мадридского «Реала» в 2005 году. За королевский клуб Рамос отыграл 16 сезонов.

В Ла Лиге опытный защитник 536 раз выходил на поле в двух командах («Севилья», «Реал»). Также был результативным центрбеком, ведь на его счету 77 голов в чемпионате Испании.