Легендарный Рамос может переехать в чемпионат Аргентины
Звездный ветеран находится в поисках нового клуба
38-летний испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». По информации издания Fichajes, игроку предложил переехать в Южную Америку бывший игрок мадридского «Реала» Фернандо Гаго.
Рамос активно ищет новую команду после того, как покинул «Севилью» в начале сезона.
Серхио стал игроком мадридского «Реала» в 2005 году. За королевский клуб Рамос отыграл 16 сезонов.
В Ла Лиге опытный защитник 536 раз выходил на поле в двух командах («Севилья», «Реал»). Также был результативным центрбеком, ведь на его счету 77 голов в чемпионате Испании.
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