Динамо начало продажу билетов на матч УПЛ с Черноморцем

В субботу, 23 ноября, состоится матч 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Черноморец», который пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15:30.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета, в зависимости от категории, составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В столичном клубе ждут зрителей на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.