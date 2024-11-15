Динамо начало продажу билетов на матч УПЛ с Черноморцем
Поединок пройдет 23 ноября в 15:30 на клубном стадионе киевского клуба
В субботу, 23 ноября, состоится матч 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Черноморец», который пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15:30.
Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета, в зависимости от категории, составит 300, 400 и 500 гривен.
По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В столичном клубе ждут зрителей на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
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