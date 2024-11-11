Черноморец начинает подготовку к матчу с Динамо. С кем проведут спарринг?

Как стало известно Sport.ua, одесский «Черноморец» одним из первых среди клубов УПЛ возобновит тренировочный процесс во время международной паузы, вызванной матчами сборных – 12 ноября. Моряки в ближайшую субботу, 16 ноября, проведут в Киеве спарринг с «Оболонью».

В контрольной игре не примут участие Александр Пшеничнюк и Лука Лацабидзе, вызванные в молодежные сборные Украины и Грузии соответственно.

Также восстанавливаются после травм Артем Присяжнюк и бразильский легионер Жоао Нето.

«Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков. Одесская команда 23 ноября проведет следующий матч – с киевским «Динамо».