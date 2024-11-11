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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 21:17 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:31
167
1

Черноморец начинает подготовку к матчу с Динамо. С кем проведут спарринг?

Пока что одесситы не могут рассчитывать на четырех исполнителей

11 ноября 2024, 21:17 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:31
167
1
Черноморец начинает подготовку к матчу с Динамо. С кем проведут спарринг?
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, одесский «Черноморец» одним из первых среди клубов УПЛ возобновит тренировочный процесс во время международной паузы, вызванной матчами сборных – 12 ноября. Моряки в ближайшую субботу, 16 ноября, проведут в Киеве спарринг с «Оболонью».

В контрольной игре не примут участие Александр Пшеничнюк и Лука Лацабидзе, вызванные в молодежные сборные Украины и Грузии соответственно.

Также восстанавливаются после травм Артем Присяжнюк и бразильский легионер Жоао Нето.

«Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков. Одесская команда 23 ноября проведет следующий матч – с киевским «Динамо».

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
ЧО как фарм шахтёра должен дать бой дырявым. Надеюсь минимум на ничью.
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