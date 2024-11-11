Черноморец начинает подготовку к матчу с Динамо. С кем проведут спарринг?
Пока что одесситы не могут рассчитывать на четырех исполнителей
Как стало известно Sport.ua, одесский «Черноморец» одним из первых среди клубов УПЛ возобновит тренировочный процесс во время международной паузы, вызванной матчами сборных – 12 ноября. Моряки в ближайшую субботу, 16 ноября, проведут в Киеве спарринг с «Оболонью».
В контрольной игре не примут участие Александр Пшеничнюк и Лука Лацабидзе, вызванные в молодежные сборные Украины и Грузии соответственно.
Также восстанавливаются после травм Артем Присяжнюк и бразильский легионер Жоао Нето.
«Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков. Одесская команда 23 ноября проведет следующий матч – с киевским «Динамо».
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