Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 08:51 | Обновлено 09 ноября 2024, 09:04
658
1
Антирекорд УПЛ. Черноморец стал автором неприятного достижения
Клуб из Одессы имеет в активе наибольшее количество поражений в лиге
09 ноября 2024, 08:51 | Обновлено 09 ноября 2024, 09:04
658
1
8 ноября в рамках 13-го туру Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» провел матч против полтавской «Ворсклы».
На собственном стадионе одесский клуб минимально уступил оппоненту – 0:1. Исход матча решил точный удар Дениса Ндукве.
Результат данной встречи стал 117 поражением Черноморца в истории УПЛ.
Клуб из Одессы единолично возглавил список, обогнав ту же «Ворсклу», которая проигрывала 116 раза в чемпионате Украины.
Читайте также:Премьерный гол джокера. Ворскла в Одессе обыграла Черноморец
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 ноября 2024, 04:45 1
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Футбол | 08 ноября 2024, 16:05 38
Представителям СК «Полтава» выписали повестки
Футбол | 09.11.2024, 08:16
Футбол | 09.11.2024, 07:15
Киберспорт | 08.11.2024, 17:24
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Яких ще можна чекати результатів при такому тренерові і керівництві клубу? Просто знищують клуб, який колись був гордістю одеситів. Нажаль.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.11.2024, 07:55 8
07.11.2024, 16:58 13
07.11.2024, 12:49 6
08.11.2024, 07:16 48
07.11.2024, 23:55 276
Теннис
07.11.2024, 18:25