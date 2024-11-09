Антирекорд УПЛ. Черноморец стал автором неприятного достижения

8 ноября в рамках 13-го туру Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» провел матч против полтавской «Ворсклы».

На собственном стадионе одесский клуб минимально уступил оппоненту – 0:1. Исход матча решил точный удар Дениса Ндукве.

Результат данной встречи стал 117 поражением Черноморца в истории УПЛ.

Клуб из Одессы единолично возглавил список, обогнав ту же «Ворсклу», которая проигрывала 116 раза в чемпионате Украины.