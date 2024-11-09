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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 08:51 | Обновлено 09 ноября 2024, 09:04
658
1

Антирекорд УПЛ. Черноморец стал автором неприятного достижения

Клуб из Одессы имеет в активе наибольшее количество поражений в лиге

09 ноября 2024, 08:51 | Обновлено 09 ноября 2024, 09:04
658
1
Антирекорд УПЛ. Черноморец стал автором неприятного достижения
ФК Черноморец

8 ноября в рамках 13-го туру Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» провел матч против полтавской «Ворсклы».

На собственном стадионе одесский клуб минимально уступил оппоненту – 0:1. Исход матча решил точный удар Дениса Ндукве.

Результат данной встречи стал 117 поражением Черноморца в истории УПЛ.

Клуб из Одессы единолично возглавил список, обогнав ту же «Ворсклу», которая проигрывала 116 раза в чемпионате Украины.

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Черноморец Одесса Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига антирекорд
Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 1
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Vovan78
Яких ще можна чекати результатів при такому тренерові і керівництві клубу? Просто знищують клуб, який колись був гордістю одеситів. Нажаль.
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