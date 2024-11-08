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Премьер-лига
Черноморец
08.11.2024 15:30 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:49
1241
5

Премьерный гол джокера. Ворскла в Одессе обыграла Черноморец

Три очка команде Максимова принес точный удар Ндукве

08 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:49
1241
5
Премьерный гол джокера. Ворскла в Одессе обыграла Черноморец
УПЛ. Денис Ндукве

Матч команди начали без фанатизма и запредельного рвения, но очень быстро стал заметен игровой перевес гостей из Полтавы. Они без лишней скромности завладели мячом и повели планомерное прощупывание обороны одесситов. Хозяева сопротивлялись этому, как могли, но многое им не удавалось. К тому же, уже на 2-й минуте они могли пропустить, попади Крупский из пределов штрафной в створ ворот – защитник пробил немного неточно.

На 16-й минуте одесситов за не самые надежные действия в обороне мог наказать Ковталюк. Пердута с фланга идеально навесил, но нападающий пробил головой над перекладиной.

После этого инициатива постепенно перешла на сторону игроков «Черноморца», которые до этого больше плясали под дудку полтавцев, нежели сами доминировали. Впрочем, всплески выпадов на ворота Исенко ничем острым у одесситов не завершались. Да, они больше владели мячом, больше атаковали, но успеха на самом острие атак не имели.

Рисунок матча немного изменился на последних минутах первого тайма, когда оба команды заметно прибавили и забегали весьма рьяно. В обмене атаками могли преуспеть ворскляне. На 43-й минуте мог забивать Крупский, когда после навеса Кане с углового пробил выше перекладины.

После перерыва общий рисунок встречи не изменился – гости продолжали владеть мячом и благодаря этому доминировали и атаковали большими силами. Однако им постоянно чего-то не хватало, чтобы провести такой выпад, который стал бы результативным. Хозяева примерно с 55-й минуты стали играть, по сути, на отбой. Это было неожиданно, ведь игрового времени еще было достаточно. Но это и не удивляло, ведь команда Александра Бабича заметно уступала полтавчанам.

На исходе часа игрового времени Юрий Максимов выпустил на поле свежих Ндукве с Нестеренко и, как оказалось, не прогадал. Именно их появление в игре стало тем недостающим пазлом, после чего общая картина доминирования «Ворсклы» обрела завершенный вид. И на 79-й минуте ворскляне заслуженно забили. Автором гола стал Ндукве, для которого этот точный удар стал первым в карьере в Украинской Премьер-лиге.

Поведя в счете, игроки «Ворсклы» в дальнейшем грамотно защищались и довели поединок до победного для себя финала.

1:0 – Юрий Максимов впервые выиграл с полтавчанами после своего второго прихода на тренерский мостик команды.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1

Ндукве, 79

Билошевский, 5, Скиба, 60, Янаков, 85, Бутко, 88 – Иеде, 88.

«Черноморец»: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Билошевский (Кисиль, 88), Шпорн (Ермаков, 78), Габелок (Лацабидзе, 46), Янаков, Петряк, Хобленко (Попов, 46), Кайо Гомес (Сигеев, 88).

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Гучек, Пердута, Крупский, Скляр, Челядин (Черноморец, 80), Иеде (Корниенко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59), Кане, Мякушко (Нестеренко, 59).

Арбитр: Денис Резников (Каменское).

Стадион: «Черноморец» (г.Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Ворскла Полтава Черноморец Одесса отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Ндукве Черноморец - Ворскла
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 5
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Vovan78
Я не знаю чим гравці Чорноморця на тренуваннях, але явно не футболом. Адже це лайно в яке вони грають не можна назвати футболом. Грати проти прямих конкурентів по турнірній таблиці в автобус це повна херня. Бабич нічого не привносить в гру команди, просто бий біжи. Максимов щось підказував гравцям, кричав, а цей тупо стояв з таким виразом обличчя, що швидше б це все закінчилось і звалити нахрін з цього стадіону. Всі команди ЧУ якось розвиваються, шукають нові якісь схеми, а одесити просто ху…рять по м'ячу лише б подалі від своїх воріт. Бабич іди вже у відставку, бо ти задовбав всіх вболівальників Чорноморця.
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0
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
СЕВОДНЯ У МЕНЯ И МАЭЙ КРОТО БОТО БАНДЫ ТРАУР НАША ПАДСТИЛАЧКА ПРАИГРАЛА
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-2
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Віктор Коробка
Мабуть Чорноморцю з Бабичем нічого не світить. Банда зібралася - не гірше, ніж у Ворскли, грають дома, але почали грати тільки після пропущеного м'яча. Якщо автобус ставити навіть проти сучасної Полтави, то на що можна розраховувати?!
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-2
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