Ворскла в матче чемпионата Украины обыграла Черноморец 1:0 благодаря голу Дениса Ндукве. Для полтавской команды это первая победа в УПЛ с середины августа.

Недавно Ворскла сменила тренера – вместо Сергея Долганского в команду вернулся Юрий Максимов.

Полтавчане набрали 13 очков и идут на десятой позиции.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1

Гол: Ндукве, 79