08.11.2024 15:30 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 18:12 |
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Черноморец – Ворскла – 0:1. Полтавчане выиграли впервые с августа. Обзор
Максимов вернул команде победы
08 ноября 2024, 18:12 |
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Ворскла в матче чемпионата Украины обыграла Черноморец 1:0 благодаря голу Дениса Ндукве. Для полтавской команды это первая победа в УПЛ с середины августа.
Недавно Ворскла сменила тренера – вместо Сергея Долганского в команду вернулся Юрий Максимов.
Полтавчане набрали 13 очков и идут на десятой позиции.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур
«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1
Гол: Ндукве, 79
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Ворскла).
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