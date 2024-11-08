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Премьер-лига
Черноморец
08.11.2024 15:30 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 18:12 |
206
0

Черноморец – Ворскла – 0:1. Полтавчане выиграли впервые с августа. Обзор

Максимов вернул команде победы

08 ноября 2024, 18:12 |
206
0
Черноморец – Ворскла – 0:1. Полтавчане выиграли впервые с августа. Обзор
УПЛ

Ворскла в матче чемпионата Украины обыграла Черноморец 1:0 благодаря голу Дениса Ндукве. Для полтавской команды это первая победа в УПЛ с середины августа.

Недавно Ворскла сменила тренера – вместо Сергея Долганского в команду вернулся Юрий Максимов.

Полтавчане набрали 13 очков и идут на десятой позиции.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:1
Гол: Ндукве, 79

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Ворскла).
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Денис Ндукве Ворскла Полтава Черноморец Одесса Черноморец - Ворскла видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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