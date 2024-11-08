В пятницу, 8 ноября, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Ворскла» Полтава.

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Стартовый свисток арбитра Дениса Резникова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» занимает 11-е место, имея 12 очков (3 победы, 3 ничьи, 6 поражений). У «Ворсклы» 13-я позиция и 10 пунктов (2 победы, 4 ничьи, 6 поражений).

В предыдущем сезоне полтавская команды дважды обыграла одесситов: 2:1 на своем поле и 1:0 – в Одессе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.