В тринадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 8 ноября, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Ворскла». Хозяева поля, которые в прошлом матче проиграли «Шахтеру», но продемонстрировали достойную игру, будут играть против «Ворсклы», которая сейчас занимает 13 место в турнире УПЛ.

Черноморец

Последний поединок «Черноморца» доказал, что «моряки» даже без арендованных игроков могут играть на довольно неплохом уровне против достаточно сильных соперников. И хотя «Черноморец» проиграл «Шахтеру» 1:2 и тем самым прервал беспроигрышную серию из 4 поединков, но за это поражение команде Александра Бабича точно не должно быть стыдно. Теперь «моряков» ждет непростой поединок против «Ворсклы», которая сейчас находится не в лучшей форме и пока при новом тренере не может одержать викторию.

Интересный факт, что «Ворскла» является неприятным соперником для одесского клуба, который уже 4 матча подряд проиграл «зелено-белым». Поэтому, сможет ли «Черноморец» прервать неудачную серию, узнаем уже по окончании матча.

Ворскла

Пока сложно сказать, пошла ли смена главного тренера на пользу полтавской команде, но в первых трех матчах Юрий Максимов во главе «Ворсклы» добыл всего 1 ничью и дважды проиграл. Но если поражение от «Динамо» еще как-то можно понять, то проигрыш «Колосу» дома и невысокая активность команды в атаке ударила по амбициям ворсклян.

Теперь «зелено-белые» находятся на 13 позиции в УПЛ (а это на минутку, зона вылета), и сейчас едут в Одессу, где будут пытаться наконец-то одержать победу и прервать безвыигрышную серию. Учитывая, что последние матчи для «Ворсклы» против «моряков» завершались положительным результатом, то и в этом поединке «зелено-белые» будут играть на победу.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 53 поединка. 26 матчей завершились победой «Ворсклы», 12 побед на счету «Черноморца» и в 15 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 63:41 в пользу «Ворсклы». В прошлом сезоне в первом круге победу одержала «Ворскла» со счетом 2:1. В составе «ворсклян» забивали Руслан Степанюк и Владлен Юрченко, а у одесситов Игорь Пердута (автогол). Во втором круге полтавский клуб снова одержал минимальную победу 1:0 благодаря голу Андрея Бацулы.

Прогноз на противостояние

Последние 4 очные встречи между командами завершились победой полтавского клуба, при чем в трех поединках «Ворскла» забивала решающий гол в заключительные 10 минут игры. Но неизвестно, продолжится ли такая же традиция забивать «морякам» в конце матча. Так как «Черноморец», который под руководством Бабича доукомплектовывался во время старта чемпионата, тогда как «Ворскла» сейчас с небольшой обоймой игроков находится в зоне вылета. Поэтому данная игра обещает быть богатой на борьбу, где даже один забитый мяч может решить исход встречи. Предположим, что в этом матче победит «Черноморец».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Удод, Бутко, Билошевский, Петряк, Габелок, Кайо Гомес, Попов, Хобленко

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Хрипчук, Гучек, Пердута, Бацула, Челядин, Скляр, Кане, Ковталюк, Иеде