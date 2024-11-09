Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАКСИМОВ: «Турнирное положение давит, игроки боялись сделать ошибку»
Премьер-лига
Черноморец
08.11.2024 15:30 – FT 0 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 04:37 | Обновлено 09 ноября 2024, 05:04
97
0

МАКСИМОВ: «Турнирное положение давит, игроки боялись сделать ошибку»

Коуч Ворсклы дал прес-конференцию после матча против Черноморца

09 ноября 2024, 04:37 | Обновлено 09 ноября 2024, 05:04
97
0
МАКСИМОВ: «Турнирное положение давит, игроки боялись сделать ошибку»
Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов на пресс-конференции после матча 12-го тура против одесского «Черноморца» (1:0) рассказал:

«Я хочу сказать, что игра была напряженная, потому что мы бьемся за выживание. Как говорят, это была игра за 6 очков.

Все ребята старались. Очень влияет положение в турнирной таблице. Это очень на нас давит, футболисты боятся совершить ошибку на футбольном поле. Поэтому играли попроще».

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Максимова после матча Ворсклы с Черноморцем

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Ворскла).
По теме:
БАБИЧ: «Игра была от ножа. Чорноморец первый тайм провалил полностью»
КОБИН: «Я спросил у судей: во время воздушной тревоги правила изменились?»
ПЕРВАК: «Нули на табло не были скучными. Команды на победу не наиграли»
Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла пресс-конференция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08 ноября 2024, 07:46 0
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри

Второй поединок между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Футбол | 08 ноября 2024, 16:05 36
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками

Представителям СК «Полтава» выписали повестки

«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ
Футбол | 08.11.2024, 21:34
«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ
«Не спешил бы ставить крест». Косовский – про перспективы Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. Как Грифо не забил пенальти. Унион Берлин и Фрайбург поделили очки
Футбол | 09.11.2024, 02:23
ВИДЕО. Как Грифо не забил пенальти. Унион Берлин и Фрайбург поделили очки
ВИДЕО. Как Грифо не забил пенальти. Унион Берлин и Фрайбург поделили очки
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Бокс | 08.11.2024, 10:03
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
07.11.2024, 20:22 3
Футбол
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 20:32
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
07.11.2024, 08:16 7
Бокс
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем