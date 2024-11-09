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Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 04:37 | Обновлено 09 ноября 2024, 05:04
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МАКСИМОВ: «Турнирное положение давит, игроки боялись сделать ошибку»
Коуч Ворсклы дал прес-конференцию после матча против Черноморца
09 ноября 2024, 04:37 | Обновлено 09 ноября 2024, 05:04
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Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов на пресс-конференции после матча 12-го тура против одесского «Черноморца» (1:0) рассказал:
«Я хочу сказать, что игра была напряженная, потому что мы бьемся за выживание. Как говорят, это была игра за 6 очков.
Все ребята старались. Очень влияет положение в турнирной таблице. Это очень на нас давит, футболисты боятся совершить ошибку на футбольном поле. Поэтому играли попроще».
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ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Максимова после матча Ворсклы с Черноморцем
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Ворскла).
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