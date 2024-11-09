МАКСИМОВ: «Турнирное положение давит, игроки боялись сделать ошибку»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов на пресс-конференции после матча 12-го тура против одесского «Черноморца» (1:0) рассказал:

«Я хочу сказать, что игра была напряженная, потому что мы бьемся за выживание. Как говорят, это была игра за 6 очков.

Все ребята старались. Очень влияет положение в турнирной таблице. Это очень на нас давит, футболисты боятся совершить ошибку на футбольном поле. Поэтому играли попроще».

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Максимова после матча Ворсклы с Черноморцем