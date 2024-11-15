15 ноября в 19:30 в Алверке пройдет товарищеский поединок между сборными Португалии U-21 и Украины U-21.

Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

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Подопечные Унаи Мельгосы провели мини-сбор в португальском городе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.

19 ноября в 19:15 в итальянском городе Специя Украина U-21 проведет спарринг с командой Италии U-21.

Сине-желтая команда досрочно вышла в финальный турнир Евро-2025 U-21.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21

Видеотрансляцию матча проводится на официальном YouTube-канале УАФ.