Где смотреть онлайн товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21
Смотрите 15 ноября в 19:30 товарищеский поединок в португальской Алверке
15 ноября в 19:30 в Алверке пройдет товарищеский поединок между сборными Португалии U-21 и Украины U-21.
Молодежная сборная Украины U-21 проводит спарринг, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Унаи Мельгосы провели мини-сбор в португальском городе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.
19 ноября в 19:15 в итальянском городе Специя Украина U-21 проведет спарринг с командой Италии U-21.
Сине-желтая команда досрочно вышла в финальный турнир Евро-2025 U-21.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21
Видеотрансляцию матча проводится на официальном YouTube-канале УАФ.
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