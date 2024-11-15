ВИДЕО. Сын Сергея Реброва поразил всех своим футбольным рекордом

Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – Анна – опубликовала видео с футбольным рекордом сына Никиты.

Анна Реброва сняла как Никита 101 раз пожонглировал мячом. Сын Реброва показал великолепную технику владения мячом.

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Никита Ребров занимается в футбольной академии клуба «Сан-Педро» и уже отличился великолепным голом со штрафного.

Мальчик хочет стать профессиональным футболистом: