Другие новости15 ноября 2024, 03:36 |
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ВИДЕО. Сын Сергея Реброва поразил всех своим футбольным рекордом
Жена Сергея Реброва поделилась очень любопытным видео...
15 ноября 2024, 03:36 |
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Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – Анна – опубликовала видео с футбольным рекордом сына Никиты.
Анна Реброва сняла как Никита 101 раз пожонглировал мячом. Сын Реброва показал великолепную технику владения мячом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Никита Ребров занимается в футбольной академии клуба «Сан-Педро» и уже отличился великолепным голом со штрафного.
Мальчик хочет стать профессиональным футболистом:
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