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15 ноября 2024, 03:36 |
358
1

ВИДЕО. Сын Сергея Реброва поразил всех своим футбольным рекордом

Жена Сергея Реброва поделилась очень любопытным видео...

15 ноября 2024, 03:36 |
358
1
ВИДЕО. Сын Сергея Реброва поразил всех своим футбольным рекордом
Instagram. Никита Ребров

Жена главного тренера сборной Украины Сергея РеброваАнна – опубликовала видео с футбольным рекордом сына Никиты.

Анна Реброва сняла как Никита 101 раз пожонглировал мячом. Сын Реброва показал великолепную технику владения мячом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Никита Ребров занимается в футбольной академии клуба «Сан-Педро» и уже отличился великолепным голом со штрафного.

Мальчик хочет стать профессиональным футболистом:

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Сергей Ребров Анна Реброва сборная Украины по футболу Никита Ребров видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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8number
Чому Сан-Педро, а не Кудрівка ?🤨
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