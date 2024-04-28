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  4. ВИДЕО. Выстрел со штрафного. Сын Реброва оформил дубль в Испании
Испания
28 апреля 2024, 22:45 |
1379
0

ВИДЕО. Выстрел со штрафного. Сын Реброва оформил дубль в Испании

8-летний Никита отлично отыграл за детскую команду Сан-Педро

28 апреля 2024, 22:45 |
1379
0
ВИДЕО. Выстрел со штрафного. Сын Реброва оформил дубль в Испании
Никита Ребров

8-летний сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Никита оформил дубль в Испании.

Никита играет за детскую команду Сан-Педро. Юный футболист забил гол со штрафного, а также отличился еще одним мячом с игры.

Видео голов Никиты в своих социальных сетях опубликовала его мама и жена Сергея Реброва Анна, которая является журналисткой и блогершой.

У Анны и Сергея два ребенка: Александр и Никита. Никита – старший сын.

ВИДЕО. Выстрел со штрафного. Сын Реброва оформил дубль в Испании

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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