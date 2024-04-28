Испания28 апреля 2024, 22:45 |
1379
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ВИДЕО. Выстрел со штрафного. Сын Реброва оформил дубль в Испании
8-летний Никита отлично отыграл за детскую команду Сан-Педро
28 апреля 2024, 22:45 |
1379
0
8-летний сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Никита оформил дубль в Испании.
Никита играет за детскую команду Сан-Педро. Юный футболист забил гол со штрафного, а также отличился еще одним мячом с игры.
Видео голов Никиты в своих социальных сетях опубликовала его мама и жена Сергея Реброва Анна, которая является журналисткой и блогершой.
У Анны и Сергея два ребенка: Александр и Никита. Никита – старший сын.
ВИДЕО. Выстрел со штрафного. Сын Реброва оформил дубль в Испании
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