Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рестарт Лиги наций, клубу АПЛ нужен Мудрик, Забарный – в шорт-листе Челси
Другие новости
15 ноября 2024, 06:00 | Обновлено 15 ноября 2024, 06:05
53
0

Рестарт Лиги наций, клубу АПЛ нужен Мудрик, Забарный – в шорт-листе Челси

Главные новости за 14 ноября на Sport.ua

15 ноября 2024, 06:00 | Обновлено 15 ноября 2024, 06:05
53
0
Рестарт Лиги наций, клубу АПЛ нужен Мудрик, Забарный – в шорт-листе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 ноября.

1. Итоги дня Лига наций. Турнирные таблицы: уже известны 4 четвертьфиналиста
В плей-офф Лиги наций вышли: Германия, Испания, Италия, Франция

2А. Англия взяла реванш у Греции. И получила перевес по разнице в личных матчах
Сборной Англии теперь нужна победа над Ирландией, чтобы вернуться в Лигу A

2В. Израиль героически выстоял против Франции. Италия нанесла поражение Бельгии
На Стад де Франс все закончилось 0:0, а подопечным Спаллетти победу принес Тонали

2С. Проблема была в Петракове? Армения опозорилась против Фарерских островов
Армяне в 5-м туре Лиге наций проиграли соперникам со счетом 0:1

3. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Раньери получил договор до конца сезона

4А. ФОТО. Вечернее занятие. Сборная Украины провела тренировку в Турции
16 ноября в Батуми сине-желтые проведут выездной матч против Грузии

4В. Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН
Артем может досрочно вернуться в Рим

4С. Игрока Руха довызвали в сборную Украины на место Тымчика
Алексей Сыч впервые отправился в лагерь главной команды страны

5А. Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Украинец может покинуть стан «синих», но остаться в Лондоне

5В. Тренер является фанатом Ильи. Забарным интересуется европейский топ-клуб
На украинца претендует лондонский Челси

6. Украина U-17 не сумела обыграть сборную Хорватии во втором матче
Поединок в Риеке закончился без забитых голов

7А. Выбросил за борт. Синнер разобрался с Медведевым в двух сетах на ATP Finals
Янник одолел Даниила в 3-м туре Ilie Nastase Group, выиграв все 3 поединка в квартете

7В. Фритц переиграл де Минаура в трех сетах на Итоговом турнире АТР 2024
Тейлор выиграл у Алекса в 3-м туре Ilie Nastase Group, но пока не вышел в полуфинал

8А. Женская сборная по пляжному футболу обыграла сборную Англии
Подопечные Юрия Клименко принимают участие в турнире в Саудовской Аравии

8В. Женская сборная Украины занимает 3-е место на турнире в Саудовской Аравии
Украинская команда во 2-м туре обыграла команду Англии

9А. Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Победит ли в этом поединке хоть кто-то?

9В. Тейлор против Серрано – идеальный бой. Обязателен к просмотру всем
Женский бокс, который понравится каждому

10. Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
О раскладах и микроклимате в сборной Украины

По теме:
Украина U-19 потерпела неудачу, дебют Бауманна, Раньери возглавит Рому
Довбик под вопросом, юниоры уступили Хорватии, Костюк не сыграет за сборную
Шевченко в Зале славы, начало сбора в Турции, Буяльский не поможет сборной
главные новости
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швейцария – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 15 ноября 2024, 05:37 0
Швейцария – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Швейцария – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 15 ноября в 21:45 по Киеву

Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Футбол | 14 ноября 2024, 17:35 25
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика

Украинец может покинуть стан «синих», но остаться в Лондоне

«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
Бокс | 14.11.2024, 07:47
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Верю в него». Португальский журналист разобрал игру Трубина за Бенфику
Футбол | 14.11.2024, 22:35
«Верю в него». Португальский журналист разобрал игру Трубина за Бенфику
«Верю в него». Португальский журналист разобрал игру Трубина за Бенфику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
Бокс | 14.11.2024, 09:12
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
14.11.2024, 01:33
Бокс
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
13.11.2024, 10:15 17
Футбол
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 1
Футбол
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
13.11.2024, 00:16
Бокс
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
13.11.2024, 14:41 2
Бокс
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
Кризис в Манчестер Сити: конфликт в раздевалке, подавленная атмосфера
13.11.2024, 12:32 3
Футбол
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем