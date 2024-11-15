Рестарт Лиги наций, клубу АПЛ нужен Мудрик, Забарный – в шорт-листе Челси
Главные новости за 14 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 ноября.
1. Итоги дня Лига наций. Турнирные таблицы: уже известны 4 четвертьфиналиста
В плей-офф Лиги наций вышли: Германия, Испания, Италия, Франция
2А. Англия взяла реванш у Греции. И получила перевес по разнице в личных матчах
Сборной Англии теперь нужна победа над Ирландией, чтобы вернуться в Лигу A
2В. Израиль героически выстоял против Франции. Италия нанесла поражение Бельгии
На Стад де Франс все закончилось 0:0, а подопечным Спаллетти победу принес Тонали
2С. Проблема была в Петракове? Армения опозорилась против Фарерских островов
Армяне в 5-м туре Лиге наций проиграли соперникам со счетом 0:1
3. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Раньери получил договор до конца сезона
4А. ФОТО. Вечернее занятие. Сборная Украины провела тренировку в Турции
16 ноября в Батуми сине-желтые проведут выездной матч против Грузии
4В. Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН
Артем может досрочно вернуться в Рим
4С. Игрока Руха довызвали в сборную Украины на место Тымчика
Алексей Сыч впервые отправился в лагерь главной команды страны
5А. Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Украинец может покинуть стан «синих», но остаться в Лондоне
5В. Тренер является фанатом Ильи. Забарным интересуется европейский топ-клуб
На украинца претендует лондонский Челси
6. Украина U-17 не сумела обыграть сборную Хорватии во втором матче
Поединок в Риеке закончился без забитых голов
7А. Выбросил за борт. Синнер разобрался с Медведевым в двух сетах на ATP Finals
Янник одолел Даниила в 3-м туре Ilie Nastase Group, выиграв все 3 поединка в квартете
7В. Фритц переиграл де Минаура в трех сетах на Итоговом турнире АТР 2024
Тейлор выиграл у Алекса в 3-м туре Ilie Nastase Group, но пока не вышел в полуфинал
8А. Женская сборная по пляжному футболу обыграла сборную Англии
Подопечные Юрия Клименко принимают участие в турнире в Саудовской Аравии
8В. Женская сборная Украины занимает 3-е место на турнире в Саудовской Аравии
Украинская команда во 2-м туре обыграла команду Англии
9А. Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Победит ли в этом поединке хоть кто-то?
9В. Тейлор против Серрано – идеальный бой. Обязателен к просмотру всем
Женский бокс, который понравится каждому
10. Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
О раскладах и микроклимате в сборной Украины
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