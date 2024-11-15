Рестарт Лиги наций, клубу АПЛ нужен Мудрик, Забарный – в шорт-листе Челси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 ноября.

1. Итоги дня Лига наций. Турнирные таблицы: уже известны 4 четвертьфиналиста

В плей-офф Лиги наций вышли: Германия, Испания, Италия, Франция

2А. Англия взяла реванш у Греции. И получила перевес по разнице в личных матчах

Сборной Англии теперь нужна победа над Ирландией, чтобы вернуться в Лигу A

2В. Израиль героически выстоял против Франции. Италия нанесла поражение Бельгии

На Стад де Франс все закончилось 0:0, а подопечным Спаллетти победу принес Тонали

2С. Проблема была в Петракове? Армения опозорилась против Фарерских островов

Армяне в 5-м туре Лиге наций проиграли соперникам со счетом 0:1

3. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте

Раньери получил договор до конца сезона

4А. ФОТО. Вечернее занятие. Сборная Украины провела тренировку в Турции

16 ноября в Батуми сине-желтые проведут выездной матч против Грузии

4В. Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН

Артем может досрочно вернуться в Рим

4С. Игрока Руха довызвали в сборную Украины на место Тымчика

Алексей Сыч впервые отправился в лагерь главной команды страны

5А. Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика

Украинец может покинуть стан «синих», но остаться в Лондоне

5В. Тренер является фанатом Ильи. Забарным интересуется европейский топ-клуб

На украинца претендует лондонский Челси

6. Украина U-17 не сумела обыграть сборную Хорватии во втором матче

Поединок в Риеке закончился без забитых голов

7А. Выбросил за борт. Синнер разобрался с Медведевым в двух сетах на ATP Finals

Янник одолел Даниила в 3-м туре Ilie Nastase Group, выиграв все 3 поединка в квартете

7В. Фритц переиграл де Минаура в трех сетах на Итоговом турнире АТР 2024

Тейлор выиграл у Алекса в 3-м туре Ilie Nastase Group, но пока не вышел в полуфинал

8А. Женская сборная по пляжному футболу обыграла сборную Англии

Подопечные Юрия Клименко принимают участие в турнире в Саудовской Аравии

8В. Женская сборная Украины занимает 3-е место на турнире в Саудовской Аравии

Украинская команда во 2-м туре обыграла команду Англии

9А. Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком

Победит ли в этом поединке хоть кто-то?

9В. Тейлор против Серрано – идеальный бой. Обязателен к просмотру всем

Женский бокс, который понравится каждому

10. Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко

О раскладах и микроклимате в сборной Украины