Проблема была в Петракове? Армения опозорилась против Фарерских островов
Армяне в 5-м туре Лиге наций проиграли соперникам со счетом 0:1
14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Фарерских островов.
Поединок прошел на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.
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Единственный гол на 33-й минуте забил Вильормур Давидсен. 33-летний футболист реализовал пенальти.
Армения после 5 туров занимает 3-е место в квартете с 4 очками. Латвия, которая идет последней с 4 баллами, в 21:45 проведет игру против лидера группы с Северной Македонии (10 пунктов). У Фарерских островов 6 очков и вторая строчка.
Интересно, что после поражения Армении в матче предыдущего тура против Северной Македонии (0:2) был уволен украинский специалист Александр Петраков из-за слабых результатов.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 4. 5-й тур, 14 ноября
Армения – Фарерские острова – 0:1
Гол: Давидсен, 33 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
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Але в Олександра Васильовича - доволі консервативний (специфічний) менталітет (стара школа, навіть певне дикунство присутнє), бо
- ніколи не працював десь в Європі: в Німеччині, Італії, Іспанії, Франції тощо.
- не знає англійської мови, а відповідно не вчиться, не слухає, не спілкується напряму з іноземними фахівцями
- (припущення) в нього відсутня команда якісних, молодих помічників-соратників (по типу Мальдери) ... а відповідно присутній дефіцит розуміння сучасних трендів.
если и этот тренер еще хуже выступит, чем Петраков ... тогда и в Азербайджан можно сослать.