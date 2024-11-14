Проблема была в Петракове? Армения опозорилась против Фарерских островов

14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Фарерских островов.

Поединок прошел на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.

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Единственный гол на 33-й минуте забил Вильормур Давидсен. 33-летний футболист реализовал пенальти.

Армения после 5 туров занимает 3-е место в квартете с 4 очками. Латвия, которая идет последней с 4 баллами, в 21:45 проведет игру против лидера группы с Северной Македонии (10 пунктов). У Фарерских островов 6 очков и вторая строчка.

Интересно, что после поражения Армении в матче предыдущего тура против Северной Македонии (0:2) был уволен украинский специалист Александр Петраков из-за слабых результатов.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 4. 5-й тур, 14 ноября

Армения – Фарерские острова – 0:1

Гол: Давидсен, 33 (пен.)

Видеообзор матча: