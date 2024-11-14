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Лига наций УЕФА. Лига C
Армения
14.11.2024 19:00 – FT 0 : 1
Фарерские острова
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Лига наций
14 ноября 2024, 21:20 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:04
1820
6

Проблема была в Петракове? Армения опозорилась против Фарерских островов

Армяне в 5-м туре Лиге наций проиграли соперникам со счетом 0:1

14 ноября 2024, 21:20 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:04
1820
6
Проблема была в Петракове? Армения опозорилась против Фарерских островов
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14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Фарерских островов.

Поединок прошел на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 33-й минуте забил Вильормур Давидсен. 33-летний футболист реализовал пенальти.

Армения после 5 туров занимает 3-е место в квартете с 4 очками. Латвия, которая идет последней с 4 баллами, в 21:45 проведет игру против лидера группы с Северной Македонии (10 пунктов). У Фарерских островов 6 очков и вторая строчка.

Интересно, что после поражения Армении в матче предыдущего тура против Северной Македонии (0:2) был уволен украинский специалист Александр Петраков из-за слабых результатов.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 4. 5-й тур, 14 ноября

Армения – Фарерские острова – 0:1

Гол: Давидсен, 33 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

33’
ГОЛ ! С пенальти забил Вильормур Давидсен (Фарерские острова).
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Лига наций сборная Армении по футболу сборная Фарерских островов по футболу Александр Петраков пенальти видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Nick.Grabowski
Петраков - кваліфікований фахівець, професіонал. Еліта українського тренерського цеху.
Але в Олександра Васильовича - доволі консервативний (специфічний) менталітет (стара школа, навіть певне дикунство присутнє), бо
- ніколи не працював десь в Європі: в Німеччині, Італії, Іспанії, Франції тощо.
- не знає англійської мови, а відповідно не вчиться, не слухає, не спілкується напряму з іноземними фахівцями
- (припущення) в нього відсутня команда якісних, молодих помічників-соратників (по типу Мальдери) ... а відповідно присутній дефіцит розуміння сучасних трендів.
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0
T-800
Проблема в том, что при Капаросе результаты были гораздо лучше, чем при Петракове
если и этот тренер еще хуже выступит, чем Петраков ... тогда и в Азербайджан можно сослать.
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0
Viktor Shuper
Петраков не підходить щоб тренувати дорослі збірні. він для молодіжок або для клубів хіба. серед дорослих він не має авторитету. і як згадую що він молов у спілкуванні із журналістами під час прес-конференцій, коли був тренером збірної України, то закрадаються певні сумніви і на рахунок його адекватності
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-6
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