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Лига наций УЕФА. Лига C
Армения
14.11.2024 19:00 – FT 0 : 1
Фарерские острова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 ноября 2024, 22:48 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:49
330
0

Армения – Фарерские острова – 0:1. Фиаско, но без Петракова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

14 ноября 2024, 22:48 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:49
330
0
Армения – Фарерские острова – 0:1. Фиаско, но без Петракова. Видео голов
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14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Фарерских островов.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 4. 5-й тур, 14 ноября

Армения – Фарерские острова – 0:1

Гол: Давидсен, 33 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

33’
ГОЛ ! С пенальти забил Вильормур Давидсен (Фарерские острова).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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