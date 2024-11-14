14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Фарерских островов.

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Поединок прошел на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 4. 5-й тур, 14 ноября

Армения – Фарерские острова – 0:1

Гол: Давидсен, 33 (пен.)

Видеообзор матча: