14.11.2024 19:00 – FT 0 : 1
Лига наций14 ноября 2024, 22:48 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:49
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Армения – Фарерские острова – 0:1. Фиаско, но без Петракова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
14 ноября 2024, 22:48 | Обновлено 14 ноября 2024, 22:49
330
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14 ноября состоялся матч 5-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Фарерских островов.
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Поединок прошел на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Игра завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 4. 5-й тур, 14 ноября
Армения – Фарерские острова – 0:1
Гол: Давидсен, 33 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Вильормур Давидсен (Фарерские острова).
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