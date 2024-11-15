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Лига наций
15 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:16
514
0

Итоги дня Лига наций. Турнирные таблицы: уже известны 4 четвертьфиналиста

В плей-офф Лиги наций вышли: Германия, Испания, Италия, Франция

15 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 15 ноября 2024, 01:16
514
0
Итоги дня Лига наций. Турнирные таблицы: уже известны 4 четвертьфиналиста
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 ноября в нескольких группах прошли поединки 5-го тура Лиги наций.

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В лиге A Италия переиграла Бельгию (1:0), а Франция и Израиль разошлись миром (0:0).

В плей-офф Лиги наций вышли: Германия, Испания, Италия, Франция.

По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выходят в четвертьфинал. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

Лига наций. 5-й тур, 14 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Бельгия – Италия – 0:1
  • 21:45. Франция – Израиль – 0:0

🔹 Лига B

  • 17:00. Казахстан – Австрия – 0:2
  • 21:45. Греция – Англия – 0:3
  • 21:45. Ирландия – Финляндия – 1:0
  • 21:45. Словения – Норвегия – 1:4

🔹 Лига C

  • 19:00. Армения – Фарерские острова – 0:1
  • 21:45. Северная Македония – Латвия – 1:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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