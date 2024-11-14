Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН
Артем может досрочно вернуться в Рим
Форвард сборной Украины Артем Довбик рискует пропустить решающие матчи в Лиге наций с национальными командами Грузии и Албании.
В среду, 13 ноября, 27-летний нападающий пропустил тренировку сине-желтых из-за проблем с коленом. Состояние игрока оценивает медицинский персонал сборной Украины, который находится в контакте с коллегами из итальянской Ромы.
Не исключено, что Довбик будет вынужден досрочно покинуть расположение национальной команды и вернуться в Рим.
В ноябре сборная Украины сыграет заключительные матчи группового этапа Лиги наций. 16 ноября «сине-желтые» встретятся с Грузией, а 19 – с Албанией.
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