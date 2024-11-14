Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН
Лига наций
14 ноября 2024, 14:34 |
356
0

Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН

Артем может досрочно вернуться в Рим

14 ноября 2024, 14:34 |
356
0
Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик рискует пропустить решающие матчи в Лиге наций с национальными командами Грузии и Албании.

В среду, 13 ноября, 27-летний нападающий пропустил тренировку сине-желтых из-за проблем с коленом. Состояние игрока оценивает медицинский персонал сборной Украины, который находится в контакте с коллегами из итальянской Ромы.

Не исключено, что Довбик будет вынужден досрочно покинуть расположение национальной команды и вернуться в Рим.

В ноябре сборная Украины сыграет заключительные матчи группового этапа Лиги наций. 16 ноября «сине-желтые» встретятся с Грузией, а 19 – с Албанией.

По теме:
Владимир МИКИТИН: «Конопля должен сделать Кварацхелию незаметным»
«Невероятные эмоции». Сыч – о дебютном вызове в сборную Украины
Шанс переехать в Европу. Коуч европейского клуба посмотрит на Шапаренко
Артем Довбик Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Албания - Украина тренировка травма травма колена
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке
Футбол | 14 ноября 2024, 08:01 11
Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке
Крупнейшие разгромы, добытые сборными из топ-10 рейтинга ФИФА в XXI веке

Франция против Гибралтара, Португалия против Люксембурга и другие

Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
Футбол | 13 ноября 2024, 21:58 65
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану

Украинцы стартовали с поражения в квалификационном раунде чемпионата Европы

«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
Олимпийские игры | 13.11.2024, 17:33
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
«Вопросов не было». В Полесье рассказали, как изменилось поведение Макуана
Футбол | 14.11.2024, 11:42
«Вопросов не было». В Полесье рассказали, как изменилось поведение Макуана
«Вопросов не было». В Полесье рассказали, как изменилось поведение Макуана
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 14.11.2024, 01:33
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
13.11.2024, 12:33 9
Футбол
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
12.11.2024, 21:42 5
Футбол
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
12.11.2024, 21:11 1
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
12.11.2024, 21:29 6
Бокс
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
13.11.2024, 00:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем