Все плохо? Довбик рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в ЛН

Форвард сборной Украины Артем Довбик рискует пропустить решающие матчи в Лиге наций с национальными командами Грузии и Албании.

В среду, 13 ноября, 27-летний нападающий пропустил тренировку сине-желтых из-за проблем с коленом. Состояние игрока оценивает медицинский персонал сборной Украины, который находится в контакте с коллегами из итальянской Ромы.

Не исключено, что Довбик будет вынужден досрочно покинуть расположение национальной команды и вернуться в Рим.

В ноябре сборная Украины сыграет заключительные матчи группового этапа Лиги наций. 16 ноября «сине-желтые» встретятся с Грузией, а 19 – с Албанией.