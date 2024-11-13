Звезда сборной Украины пропустил тренировку команды. Что будет дальше?
Артем Довбик не тренировался с национальной командой 12 ноября
Звездный нападающий римской «Ромы» Артем Довбик пропустил последнюю тренировку национальной сборной Украины, сообщает итальянское издание Forza Roma.
По информации источника, прямо сейчас 27-летнего футболиста осматривает медицинский штаб «сине-желтой» команды и затем, вместе с врачами «Ромы», они примут решение: либо Довбик оставит в расположении сборной, либо поедет обратно в Рим.
О том, что Артем Довбик может пропустить ноябрьский сбор национальной команды сообщалось еще вчера, но, несмотря на эту информацию, форвард прибыл в лагерь «сине-желтых» в Турции.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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