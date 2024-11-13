Звезда сборной Украины пропустил тренировку команды. Что будет дальше?

Звездный нападающий римской «Ромы» Артем Довбик пропустил последнюю тренировку национальной сборной Украины, сообщает итальянское издание Forza Roma.

По информации источника, прямо сейчас 27-летнего футболиста осматривает медицинский штаб «сине-желтой» команды и затем, вместе с врачами «Ромы», они примут решение: либо Довбик оставит в расположении сборной, либо поедет обратно в Рим.

О том, что Артем Довбик может пропустить ноябрьский сбор национальной команды сообщалось еще вчера, но, несмотря на эту информацию, форвард прибыл в лагерь «сине-желтых» в Турции.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.