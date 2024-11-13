Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины пропустил тренировку команды. Что будет дальше?
Лига наций
13 ноября 2024, 10:32 |
714
0

Звезда сборной Украины пропустил тренировку команды. Что будет дальше?

Артем Довбик не тренировался с национальной командой 12 ноября

13 ноября 2024, 10:32 |
714
0
Звезда сборной Украины пропустил тренировку команды. Что будет дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий римской «Ромы» Артем Довбик пропустил последнюю тренировку национальной сборной Украины, сообщает итальянское издание Forza Roma.

По информации источника, прямо сейчас 27-летнего футболиста осматривает медицинский штаб «сине-желтой» команды и затем, вместе с врачами «Ромы», они примут решение: либо Довбик оставит в расположении сборной, либо поедет обратно в Рим.

О том, что Артем Довбик может пропустить ноябрьский сбор национальной команды сообщалось еще вчера, но, несмотря на эту информацию, форвард прибыл в лагерь «сине-желтых» в Турции.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

По теме:
«Сделаем все возможное». Игрок сборной Грузии о матче против Украины
Соперник сборной Украины в Лиге наций продлил контракт с тренером
Игроки НБА начали чаще пропускать матчи из-за травм
травма сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу сборная Албании по футболу травма колена Лига наций Артем Довбик Албания - Украина Грузия - Украина тренировка
Дмитро Вербинський Источник: Forza Roma
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Футбол | 13 ноября 2024, 10:03 5
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»
Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Удаление Михайличенко? Очень противоречивое решение»

Защитник «Полесья» прокомментировал поражение от «Динамо»

ФОТО. У Дженоа появился звездный фанат. Помните такого?
Футбол | 13 ноября 2024, 07:59 3
ФОТО. У Дженоа появился звездный фанат. Помните такого?
ФОТО. У Дженоа появился звездный фанат. Помните такого?

Легендарный спортсмен WWE Андертейкер примерил на себя футболку клуба из Генуи

Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Футбол | 12.11.2024, 13:21
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Футбол | 12.11.2024, 11:42
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Футбол | 12.11.2024, 12:58
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
Европейский топ-клуб предложил 250 миллионов за суперзвезду Реала
11.11.2024, 09:26 4
Футбол
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
11.11.2024, 13:06 1
Бокс
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
12.11.2024, 10:36 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем