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ATP
14 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:44
499
0

Фритц переиграл де Минаура в трех сетах на Итоговом турнире АТР 2024

Тейлор выиграл у Алекса в 3-м туре Ilie Nastase Group, но пока не вышел в полуфинал

14 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:44
499
0
Фритц переиграл де Минаура в трех сетах на Итоговом турнире АТР 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 5) добыл вторую победу на Итоговом турнире 2024, который проводится на закрытых кортах в Турине (Италия).

В 3-м туре Ilie Nastase Group американец в трех сетах переиграл Алекса де Минаура (Австралия, ATP 9) за 2 часа и 10 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 14 ноября

Тейлор Фритц (США) – Алекс де Минаур (Австралия) – 5:7, 6:4, 6:3

Это была девятая встреча соперников. Фритц выиграл четвертый очный поединок.

Фритц пока что не гарантировал себе полуфинал. Все решится после игры Янник Синнер – Даниил Медведев.

Если итальянец победит, то Тейлор в любом случае выйдет из квартета. Также и при поражении Синнера в трех партиях Тейлор станет вторым полуфиналистом из Ilie Nastase Group вслед за Янником. Но если Медведев одержит победу 2:0, то вместе с итальянцем дальше пройдет «нейтрал».

Алекс де Минаур окончательно завершил выступления в Турине, проиграв все 3 встречи и выиграл всего 1 сет.

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Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тейлор Фритц Алекс де Минаур Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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