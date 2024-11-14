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Сборная УКРАИНЫ
14 ноября 2024, 18:10 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:13
562
0

Женская сборная по пляжному футболу обыграла сборную Англии

Подопечные Юрия Клименко принимают участие в турнире в Саудовской Аравии

14 ноября 2024, 18:10 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:13
562
0
Женская сборная по пляжному футболу обыграла сборную Англии
УАФ

На международном турнире Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудовской Аравии женская сборная Украины по пляжному футболу обыграла сборную Англии со счетом 4:2.

Уже на 7-й минуте Маргарита Юрасова отдала пас на Мирославу Выпасняк, и та расстреляла пустые ворота соперниц. Однако удержать преимущество в первом тайме украинкам не удалось – 1:1.

Во втором тайме украинки сразу же вышли вперед. Гол забила Снежана Воловенко. На 20-й минуте счет уже стал 3:1. Это был автогол: Юлия Костюк пробила, а Алиша Бэкингем срезала мяч в собственные ворота.

В третьем тайме англичанки сократили отставание. Забила Николь Эванс – 3:2. Однако последнее слово было за украинками. Мяч на свой счет записала Анастасия Клипаченко – 4:2.

Это уже второй матч наших девушек. В первом было поражение от испанок – 1:6.

Следующий матч украинки проведут 15 ноября против сборной Бразилии.

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женская сборная Украины по пляжному футболу женская сборная Англии по пляжному футболу Юрий Клименко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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