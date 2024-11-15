ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
Андрей вспомнил легендарный сезон
Легендарный Андрей Шевченко рассказал, чего не хватило киевскому «Динамо» для победы в Лиге чемпионов 1998/99. Киевляне тогда проиграли «Баварии» в полуфинале по сумме двух матчей 3:4.
«Нам тогда просто не повезло. У нас была очень молодая команда. Мы не верили сами в себя. Если бы у нас было больше веры – думаю, что мы выиграли Лигу чемпионов. Нам немного не хватило, но я считаю, мы показали отличный результат», – сказал Шевченко.
Ранее стало известно, какой культовый клуб хотел купить Шевченко после хет-трика «Барселоне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшим нарушителем в команде является Вильям Салиба
Джейку Полу не понравился вопрос Тони Беллью