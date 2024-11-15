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  4. ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
Лига чемпионов
15 ноября 2024, 03:02 |
431
0

ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»

Андрей вспомнил легендарный сезон

15 ноября 2024, 03:02 |
431
0
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный Андрей Шевченко рассказал, чего не хватило киевскому «Динамо» для победы в Лиге чемпионов 1998/99. Киевляне тогда проиграли «Баварии» в полуфинале по сумме двух матчей 3:4.

«Нам тогда просто не повезло. У нас была очень молодая команда. Мы не верили сами в себя. Если бы у нас было больше веры – думаю, что мы выиграли Лигу чемпионов. Нам немного не хватило, но я считаю, мы показали отличный результат», – сказал Шевченко.

Ранее стало известно, какой культовый клуб хотел купить Шевченко после хет-трика «Барселоне».

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Динамо Киев Лига чемпионов Бавария Андрей Шевченко
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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