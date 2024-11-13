Известно, какой культовый клуб хотел купить Шевченко после хет-трика Барсе

Легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко после его хет-трика в ворота «Барселоны» (4:0) в 1997 году в Лиге чемпионов хотел купить английский гранд.

Более 22 миллионов евро в то время за Шевченко был готов отдать «Манчестер Юнайтед», который тогда возглавлял Алекс Фергюсон. «Красные дьяволы» выступили с предложением по трансферу сразу после матча «Динамо» с «Барселоной». Однако уже в то время Андреем интересовался «Милан», который и приобрел форварда летом 1999 года.

Ранее знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола.