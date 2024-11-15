ФОТО. Футболистка Манчестер Сити шокировала своим внешним видом

Нападающая «Манчестер Сити» и женской сборной Англии Хлоя Келли показала насколько роскошной она может быть.

26-летняя девушка опубликовала очень яркую фотосессию, которая подчеркнула всю её красоту.

Фолловеры были впечатлены кадрами: «Красивое тело», «Ты потрясающая», «Красавица», «Абсолютно роскошная», «Шикарная» – написали подписчики.

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Девушка считается одной из лучших футболисток Англии и на её Instagram подписано почти 900 тысяч фолловеров.

Красавица является женой футболиста Скотта Мура, который сделал предложение девушке под Северным Сиянием: