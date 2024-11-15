ФОТО. Футболистка Манчестер Сити шокировала своим внешним видом
Вы бы и не подумали, что перед вами – профессиональная футболистка...
Нападающая «Манчестер Сити» и женской сборной Англии Хлоя Келли показала насколько роскошной она может быть.
26-летняя девушка опубликовала очень яркую фотосессию, которая подчеркнула всю её красоту.
Фолловеры были впечатлены кадрами: «Красивое тело», «Ты потрясающая», «Красавица», «Абсолютно роскошная», «Шикарная» – написали подписчики.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка считается одной из лучших футболисток Англии и на её Instagram подписано почти 900 тысяч фолловеров.
Красавица является женой футболиста Скотта Мура, который сделал предложение девушке под Северным Сиянием:
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Поединок состоится 15 ноября в 21:45 по Киеву