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  4. ФОТО. Футболистка Манчестер Сити шокировала своим внешним видом
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15 ноября 2024, 04:54 |
540
0

ФОТО. Футболистка Манчестер Сити шокировала своим внешним видом

Вы бы и не подумали, что перед вами – профессиональная футболистка...

15 ноября 2024, 04:54 |
540
0
ФОТО. Футболистка Манчестер Сити шокировала своим внешним видом
Instagram. Хлоя Келли

Нападающая «Манчестер Сити» и женской сборной Англии Хлоя Келли показала насколько роскошной она может быть.

26-летняя девушка опубликовала очень яркую фотосессию, которая подчеркнула всю её красоту.

Фолловеры были впечатлены кадрами: «Красивое тело», «Ты потрясающая», «Красавица», «Абсолютно роскошная», «Шикарная» – написали подписчики.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка считается одной из лучших футболисток Англии и на её Instagram подписано почти 900 тысяч фолловеров.

Красавица является женой футболиста Скотта Мура, который сделал предложение девушке под Северным Сиянием:

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Хлоя Келли фото lifestyle Манчестер Сити женский футбол девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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