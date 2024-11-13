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  4. «Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
Англия
13 ноября 2024, 18:41 |
3042
3

«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко

Майкл Болл вспомнил матч с «Вест Хэмом».

13 ноября 2024, 18:41 |
3042
3
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист Майкл Болл раскритиковал вингера «Эвертона» Илимана Ндиайе за его игру в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Вест Хэмом» (0:0).

«Можно было заметить, как Ндиайе был разочарован, когда ему не давали возможности разогнаться на фланге. Он пытался вернуться и принимать участие в игре.

У него фантастическая трудовая этика. Я видел его тепловую карту в матче с «Вест Хэмом» – он в основном играл как левый крайний защитник.

Хотя это замечательно и похвально для него, но я не хочу, чтобы он делал это. Если бы я был Виталием Миколенком, я бы сказал ему оставить это и доверить мне эту работу.

Я не хочу, чтобы он, получив мяч, бежал с ним 30-40 ярдов, прежде чем попасть на половину поля соперника. А он делал это несколько раз в матче с «Вест Хэмом», – сказал бывший футболист.

Болл играл за «Эвертон», «Рейнджерс», ПСВ, «Манчестер Сити» и «Лестер». На его счету 1 матч за сборную Англии.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко Илиман Ндиайе Вест Хэм
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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easterly
Таке відчуття, що заголовки пише отсосіті
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Gargantua81
кликбейт ниже плинтуса
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+6
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