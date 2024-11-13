«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко

Бывший футболист Майкл Болл раскритиковал вингера «Эвертона» Илимана Ндиайе за его игру в матче 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Вест Хэмом» (0:0).

«Можно было заметить, как Ндиайе был разочарован, когда ему не давали возможности разогнаться на фланге. Он пытался вернуться и принимать участие в игре.

У него фантастическая трудовая этика. Я видел его тепловую карту в матче с «Вест Хэмом» – он в основном играл как левый крайний защитник.

Хотя это замечательно и похвально для него, но я не хочу, чтобы он делал это. Если бы я был Виталием Миколенком, я бы сказал ему оставить это и доверить мне эту работу.

Я не хочу, чтобы он, получив мяч, бежал с ним 30-40 ярдов, прежде чем попасть на половину поля соперника. А он делал это несколько раз в матче с «Вест Хэмом», – сказал бывший футболист.

Болл играл за «Эвертон», «Рейнджерс», ПСВ, «Манчестер Сити» и «Лестер». На его счету 1 матч за сборную Англии.