Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг
Американки в статусе фавориток уступили Словакии 1:2 в 1/8 финала турнира
14 ноября в Малаге (Испания) стартовал финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024.
В 1/8 финала сборная США проиграла команде Словакии в статусе фаворита с общим счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.
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Каждая из команд выиграла по одному одиночному матчу, поэтому все решилось в паре, где сильнее оказались представительницы Словакии.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап
1/8 финала. 14 ноября, Малага
Словакия – США – 2:1
- Рената Ямрихова – Тейлор Таунсенд – 5:7, 4:6
- Ребекка Шрамкова – Даниэль Коллинс – 6:2, 7:5
- Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова – Эшлин Крюгер / Тейлор Таунсенд – 6:3, 3:6, [10:8]
В четвертьфинале Словакия сыграет против команды Австралии. Поединок состоится в воскресенье, 17 ноября.
Ранее соревнования покинула и сборная Румынии, которая уступила японкам.
Slovakia have done it! 🇸🇰— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 15, 2024
They take the third tie 6-3 3-6 10-8 and get their second win over the USA 😱#BJKCup pic.twitter.com/W3tYQXBd8e
A historic night for Slovakia 🇸🇰#BJKCup pic.twitter.com/6MNIK5PU80— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 15, 2024
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