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ITF
15 ноября 2024, 02:54 | Обновлено 15 ноября 2024, 02:56
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Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг

Американки в статусе фавориток уступили Словакии 1:2 в 1/8 финала турнира

15 ноября 2024, 02:54 | Обновлено 15 ноября 2024, 02:56
101
0
Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября в Малаге (Испания) стартовал финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024.

В 1/8 финала сборная США проиграла команде Словакии в статусе фаворита с общим счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Каждая из команд выиграла по одному одиночному матчу, поэтому все решилось в паре, где сильнее оказались представительницы Словакии.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/8 финала. 14 ноября, Малага

Словакия – США – 2:1

  • Рената Ямрихова – Тейлор Таунсенд – 5:7, 4:6
  • Ребекка Шрамкова – Даниэль Коллинс – 6:2, 7:5
  • Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова – Эшлин Крюгер / Тейлор Таунсенд – 6:3, 3:6, [10:8]

В четвертьфинале Словакия сыграет против команды Австралии. Поединок состоится в воскресенье, 17 ноября.

Ранее соревнования покинула и сборная Румынии, которая уступила японкам.

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женская сборная США по теннису женская сборная Словакии по теннису Виктория Грунчакова (Кужмова) Даниэль Коллинс Ребекка Шрамкова Тейлор Таунсенд Кубок Билли Джин Кинг Эшлин Крюгер Тереза Михаликова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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