Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг

14 ноября в Малаге (Испания) стартовал финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024.

В 1/8 финала сборная США проиграла команде Словакии в статусе фаворита с общим счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Каждая из команд выиграла по одному одиночному матчу, поэтому все решилось в паре, где сильнее оказались представительницы Словакии.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/8 финала. 14 ноября, Малага

Словакия – США – 2:1

В четвертьфинале Словакия сыграет против команды Австралии. Поединок состоится в воскресенье, 17 ноября.

Ранее соревнования покинула и сборная Румынии, которая уступила японкам.

Slovakia have done it! 🇸🇰



They take the third tie 6-3 3-6 10-8 and get their second win over the USA 😱#BJKCup pic.twitter.com/W3tYQXBd8e