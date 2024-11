Обидчицы Украины в квалификации КБДК сразу же вылетели с финального этапа

14 ноября в Малаге (Испания) стартовал финальный этап (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024.

В 1/8 финала сборная Румынии проиграла команде Японии с общим счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Каждая из команд выиграла по одному одиночному матчу, поэтому все решилось в паре, где сильнее оказались японки.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/8 финала. 14 ноября, Малага

Япония – Румыния – 2:1

В четвертьфинале Япония сыграет против прошлогодней команды-финалистки – Италии. Поединок состоится в субботу, 16 ноября.

Отметим, что Румыния в квалификации КБДК одолела сборную Украины со счетом 3:2. Матчевое противостояние состоялось 12–13 апреля в США.

Japan are through to the quarter-finals! 🇯🇵🇯🇵



An incredible match by Japanese duo, Shuko Aoyama and Eri Hozumi ✨#BJKCup | @JTA_PR_Team pic.twitter.com/TErtDUvCwQ