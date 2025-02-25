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WTA
25 февраля 2025, 07:15 |
106
0

Стародубцева окончательно завершила выступления в Мексике, проиграв в паре

Юлия и Ребекка Шрамкова в двух сетах уступили дуэту Катаржина Питер / Майяр Шериф

25 февраля 2025, 07:15 |
106
0
Стародубцева окончательно завершила выступления в Мексике, проиграв в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WТА 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Ребекка Шрамкова (Словакия) в двух сетах уступили тандему Катаржина Питер (Польша) / Майяр Шериф (Египет) за 1 час и 8 минут.

WTA 500 Мерида. Пары. Хард. 1/8 финала

Катаржина Питер (Польша) / Майяр Шериф (Египет) – Юлия Стародубцева (Украина) / Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:0, 6:4

Юлия и Ребекка впервые заявились на один турнир в одном дуэте.

Стародубцева впервые с июля 2024 года провела парный матч. Днем ранее Юлия в Мексике завершила выступления и в одиночном разряде, не сумев одолеть Леолию Жанжан в финальном раунде отбора.

Украину в парном разряде в Мериде продолжат представлять сестры Колб Марина и Надежда.

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Катаржина Питер Майяр Шериф Юлия Стародубцева Ребекка Шрамкова WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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