Стародубцева окончательно завершила выступления в Мексике, проиграв в паре

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WТА 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Ребекка Шрамкова (Словакия) в двух сетах уступили тандему Катаржина Питер (Польша) / Майяр Шериф (Египет) за 1 час и 8 минут.

WTA 500 Мерида. Пары. Хард. 1/8 финала

Катаржина Питер (Польша) / Майяр Шериф (Египет) – Юлия Стародубцева (Украина) / Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:0, 6:4

Юлия и Ребекка впервые заявились на один турнир в одном дуэте.

Стародубцева впервые с июля 2024 года провела парный матч. Днем ранее Юлия в Мексике завершила выступления и в одиночном разряде, не сумев одолеть Леолию Жанжан в финальном раунде отбора.

Украину в парном разряде в Мериде продолжат представлять сестры Колб Марина и Надежда.