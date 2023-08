ФОТО. Роналду возмутился тем, что не получил награду MVP финала КАЧ

Вчера Криштиану Роналду завоевал свой первый трофей в составе «Аль-Насра» – его команда в финале Кубка арабских чемпионов обыграла «Аль-Хиляль» со счетом 2:1.

Сам Роналду в том матче оформил дубль, однако награду лучшему игроку матча досталась не ему, а полузащитнику «Аль-Хиляля» Сергею Милинковичу-Савичу.

38-летнему португальцу это, очевидно, не понравилось. На камеры попал разговор Роналду с одним из организаторов турнира, в котором форвард возмущается тем, что не получил награду, несмотря на два забитых гола.

Milinkovic-Savic from Al-Hilal was elected the best player on the field in the final.



Cristiano Ronaldo questioning why he didn't win the award, as he scored 2 goals and secured the title for Al-Nassr.



What do you guys think? pic.twitter.com/rstPlY4LW7