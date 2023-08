Первый трофей для КриРо! Роналду оформил дубль в финале КАЧ за Аль-Наср

12 августа состоялся финальный поединок Кубка арабских чемпионов между ккомандами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «всемирного клуба» после экстратаймов.

На 51-й минуте счет в поединке открыл Микаэль, вывив «Аль-Хиляль» вперед.

На 74-й звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет. Через 10 минут КриРо забил 2-й мяч, но судья отменил взятие ворот. Таким образом игра перешла в дополнительное время.

Однако на 98-й португалец все-таки смог записать на свой счет дубль. Партнер Роналду попал в перекладину, мяч отскочил на Криштиану и португалец отправил его головой в ворота.

Интересно, что в 71-й минуте «Аль-Наср» играл в меньшинстве. С поля был удален Абдулла Аль-Амри.

Роналду забивал в каждом матче на турнире. На его счету 6 голов в 5 играх.

Для Криштиану этот трофей стал первым в составе «Аль-Насра».

Кубок арабских чемпионов. Финал. 12 августа

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.)

Голы: Микаэль, 51 – Роналду, 74, 98

It’s the 4️⃣6️⃣ 🔥🔥



After playing more than 60 minutes with 10 men,

WEEEEE ARRRRE

🏆 CHAMPIONS OF King Salman Clubs Cup🏆



YEEEES,

𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🤩💪 pic.twitter.com/SeW65nQ7SJ