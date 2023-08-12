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Саудовская Аравия
12 августа 2023, 20:59 |
2571
0

Первый трофей для КриРо! Роналду оформил дубль в финале КАЧ за Аль-Наср

«Всемирный клуб» обыграл «Аль-Хиляль» со счетом 2:1

12 августа 2023, 20:59 |
2571
0
Первый трофей для КриРо! Роналду оформил дубль в финале КАЧ за Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

12 августа состоялся финальный поединок Кубка арабских чемпионов между ккомандами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «всемирного клуба» после экстратаймов.

На 51-й минуте счет в поединке открыл Микаэль, вывив «Аль-Хиляль» вперед.

На 74-й звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет. Через 10 минут КриРо забил 2-й мяч, но судья отменил взятие ворот. Таким образом игра перешла в дополнительное время.

Однако на 98-й португалец все-таки смог записать на свой счет дубль. Партнер Роналду попал в перекладину, мяч отскочил на Криштиану и португалец отправил его головой в ворота.

Интересно, что в 71-й минуте «Аль-Наср» играл в меньшинстве. С поля был удален Абдулла Аль-Амри.

Роналду забивал в каждом матче на турнире. На его счету 6 голов в 5 играх.

Для Криштиану этот трофей стал первым в составе «Аль-Насра».

Кубок арабских чемпионов. Финал. 12 августа

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:2 (после д.в.)

Голы: Микаэль, 51 – Роналду, 74, 98

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Кубок арабских чемпионов
Источник Sport.ua
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