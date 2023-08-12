ВИДЕО. Дубль! Роналду с добивания вывел Аль-Наср вперед в финале КАЧ

12 августа проходит финальный поединок Кубка арабских чемпионов между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

На 51-й минуте счет в поединке открыл Микаэль, вывив «Аль-Хиляль» вперед.

На 74-й звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет. Через 10 минут КриРо забил 2-й мяч, но судья отменил взятие ворот.

Однако на 98-й португалец все-таки смог записать на свой счет дубль. Партнер Роналду попал в перекладину, мяч отскочил на Криштиану и португалец отправил его головой в ворота.

ВИДЕО. Дубль! Роналду с добивания гывел Аль-Наср вперед в финале КАЧ