ВИДЕО. Дубль! Роналду с добивания вывел Аль-Наср вперед в финале КАЧ
КриРо снова забил «Аль-Хилялю»
12 августа проходит финальный поединок Кубка арабских чемпионов между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».
На 51-й минуте счет в поединке открыл Микаэль, вывив «Аль-Хиляль» вперед.
На 74-й звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет. Через 10 минут КриРо забил 2-й мяч, но судья отменил взятие ворот.
Однако на 98-й португалец все-таки смог записать на свой счет дубль. Партнер Роналду попал в перекладину, мяч отскочил на Криштиану и португалец отправил его головой в ворота.
ВИДЕО. Дубль! Роналду с добивания гывел Аль-Наср вперед в финале КАЧ
CRISTIANO RONALDO GOOAAAAALLL!!! pic.twitter.com/bJKqPniXiM— TC (@totalcristiano) August 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обидчица Элины Свитолиной продолжает турнирный путь
Украинцы растеряли преимущество, но сумели одержать победу