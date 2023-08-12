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  4. ВИДЕО. Дубль! Роналду с добивания вывел Аль-Наср вперед в финале КАЧ
Саудовская Аравия
12 августа 2023, 20:33 |
2531
0

ВИДЕО. Дубль! Роналду с добивания вывел Аль-Наср вперед в финале КАЧ

КриРо снова забил «Аль-Хилялю»

12 августа 2023, 20:33 |
2531
0
ВИДЕО. Дубль! Роналду с добивания вывел Аль-Наср вперед в финале КАЧ
ФК Аль-Наср

12 августа проходит финальный поединок Кубка арабских чемпионов между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

На 51-й минуте счет в поединке открыл Микаэль, вывив «Аль-Хиляль» вперед.

На 74-й звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет. Через 10 минут КриРо забил 2-й мяч, но судья отменил взятие ворот.

Однако на 98-й португалец все-таки смог записать на свой счет дубль. Партнер Роналду попал в перекладину, мяч отскочил на Криштиану и португалец отправил его головой в ворота.

ВИДЕО. Дубль! Роналду с добивания гывел Аль-Наср вперед в финале КАЧ

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Источник Sport.ua
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