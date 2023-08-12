12 августа проходит финальный поединок Кубка арабских чемпионов между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

На 51-й минуте счет в поединке открыл Микаэль, вывив «Аль-Хиляль» вперед.

На 74-й звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет. Через 10 минут КриРо забил 2-й мяч, но судья отменил взятие ворот.

Роналду забил в пятом подряд матче КАЧ. Ранее он отличался на групповом этапе, в четвертьфинале и полуфинале. В каждом из матчей он забил по одному голу.

ВИДЕО. Роналду забил в финале Кубка арабских чемпионов Аль-Хилялю