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Саудовская Аравия
12 августа 2023, 20:13 |
1166
1

ВИДЕО. Роналду забил в финале Кубка арабских чемпионов Аль-Хилялю

КриРо отличился в пятом матче подряд на турнире

12 августа 2023, 20:13 |
1166
1
ВИДЕО. Роналду забил в финале Кубка арабских чемпионов Аль-Хилялю
ФК Аль-Наср

12 августа проходит финальный поединок Кубка арабских чемпионов между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

На 51-й минуте счет в поединке открыл Микаэль, вывив «Аль-Хиляль» вперед.

На 74-й звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет. Через 10 минут КриРо забил 2-й мяч, но судья отменил взятие ворот.

Роналду забил в пятом подряд матче КАЧ. Ранее он отличался на групповом этапе, в четвертьфинале и полуфинале. В каждом из матчей он забил по одному голу.

ВИДЕО. Роналду забил в финале Кубка арабских чемпионов Аль-Хилялю

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Криштиану Роналду видео голов и обзор Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Кубок арабских чемпионов
Источник Sport.ua
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Ostrov Khortitsa
он и в дополнительном времени уже еще забил - 2-1
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