ВИДЕО. Роналду забил в финале Кубка арабских чемпионов Аль-Хилялю
КриРо отличился в пятом матче подряд на турнире
12 августа проходит финальный поединок Кубка арабских чемпионов между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».
На 51-й минуте счет в поединке открыл Микаэль, вывив «Аль-Хиляль» вперед.
На 74-й звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счет. Через 10 минут КриРо забил 2-й мяч, но судья отменил взятие ворот.
Роналду забил в пятом подряд матче КАЧ. Ранее он отличался на групповом этапе, в четвертьфинале и полуфинале. В каждом из матчей он забил по одному голу.
ВИДЕО. Роналду забил в финале Кубка арабских чемпионов Аль-Хилялю
GOLLLL DE CRISTIANO RONALDO!— TC (@totalcristiano) August 12, 2023
SIUUUUUUU!!! pic.twitter.com/H8wfTWrTXS
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