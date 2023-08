Без Свитолиной и Костюк. Определены полуфиналистки на турнире в Вашингтоне

В ночь на 5 июля завершились все четвертьфинальные матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не смогли выйти в полуфинал соревнований. Элина в трех сетах уступила Джессике Пегуле, а Марта проиграла Людмиле Самсоновой в двух партиях.

Мария Саккари на своей пути выиграла у Мэдисон Киз. Кори Гауфф оказалась сильнее Белинды Бенчич.

WTA 500 Вашингтон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Элина Свитолина – 4:6, 6:3, 6:4

Мария Саккари [4] – Мэдисон Киз [7] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Белинда Бенчич [6] – Кори Гауфф [3] – 1:6, 2:6

Марта Костюк – Людмила Самсонова [8] – 4:6, 2:6

WTA 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Мария Саккари [4]



Кори Гауфф [3] – Людмила Самсонова [8]

A blockbuster semifinal line-up awaits!🍿



Make your picks for the final two ⬇️@FanDuel | @mubadalacitidc pic.twitter.com/lfIVPEpFmt