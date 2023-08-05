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WTA
05 августа 2023, 09:31 | Обновлено 05 августа 2023, 09:33
411
0

Без Свитолиной и Костюк. Определены полуфиналистки на турнире в Вашингтоне

К сожалению, украинки не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер

05 августа 2023, 09:31 | Обновлено 05 августа 2023, 09:33
411
0
Без Свитолиной и Костюк. Определены полуфиналистки на турнире в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 5 июля завершились все четвертьфинальные матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не смогли выйти в полуфинал соревнований. Элина в трех сетах уступила Джессике Пегуле, а Марта проиграла Людмиле Самсоновой в двух партиях.

Мария Саккари на своей пути выиграла у Мэдисон Киз. Кори Гауфф оказалась сильнее Белинды Бенчич.

WTA 500 Вашингтон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Элина Свитолина – 4:6, 6:3, 6:4
Мария Саккари [4] – Мэдисон Киз [7] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Белинда Бенчич [6] – Кори Гауфф [3] – 1:6, 2:6
Марта Костюк – Людмила Самсонова [8] – 4:6, 2:6

WTA 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Мария Саккари [4]

Кори Гауфф [3] – Людмила Самсонова [8]

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Элина Свитолина Джессика Пегула Мэдисон Киз Белинда Бенчич WTA Вашингтон Марта Костюк Мария Саккари Кори Гауфф Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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