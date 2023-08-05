Без Свитолиной и Костюк. Определены полуфиналистки на турнире в Вашингтоне
К сожалению, украинки не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер
В ночь на 5 июля завершились все четвертьфинальные матч на хардовом турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США).
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не смогли выйти в полуфинал соревнований. Элина в трех сетах уступила Джессике Пегуле, а Марта проиграла Людмиле Самсоновой в двух партиях.
Мария Саккари на своей пути выиграла у Мэдисон Киз. Кори Гауфф оказалась сильнее Белинды Бенчич.
WTA 500 Вашингтон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Элина Свитолина – 4:6, 6:3, 6:4
Мария Саккари [4] – Мэдисон Киз [7] – 6:3, 6:3
Нижняя часть сетки
Белинда Бенчич [6] – Кори Гауфф [3] – 1:6, 2:6
Марта Костюк – Людмила Самсонова [8] – 4:6, 2:6
WTA 500 Вашингтон. Пары 1/2 финала
Джессика Пегула [1] – Мария Саккари [4]
Кори Гауфф [3] – Людмила Самсонова [8]
A blockbuster semifinal line-up awaits!🍿— wta (@WTA) August 5, 2023
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