WTA04 августа 2023, 23:31 | Обновлено 04 августа 2023, 23:38
1662
18
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Марта в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой
04 августа 2023, 23:31 | Обновлено 04 августа 2023, 23:38
1662
18
Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
В 1/4 финала украинка проиграла действующей чемпионке Людмиле Самсоновой (№18 WTA).
Вашингтон. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Людмила Самсонова – 4:6, 2:6
Это была третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой сеяной Белинды Бенчич (№15 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).
Ранее турнир покинула Элина Свитолина.
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Комментарии 18
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В общем, про.рала Марта матч. Не сдала очередной раз тест на силовичку. Если в случае с Элиной фиг с ним с этим поражением, то за Марту неприятно, мягко говоря
тут справа навіть не так в поразці Костюк як в неприродності сильних подач кацапки, підозріло якось мені це все, але Марта всеодно молодець, уже 2 перемога над топ-10 за місяць
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Марті не засмучуватись. Знайдуть новий мельдоній і підуть всі орчишки дружно слідом за шараповою. Кілька непоганих матчів зіграла, далі буде більше. Стабільність діло наживне.
Єдина помста - Еванс рашиста Шевченка вибив у 2 сетах
ну тут все було прогнозовано. З такими гарматницями теперішня Марта має мало шансів. хіба вони будуть грати як наша Даяся. сьогодні теоретично шанси були лише в Еліни, але вона або вирішила злитись, або це був повністю не її день
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Але загалом Марті на цьому турнірі дуже пощастило, бо зазвичай вона повинна була програти на першому матчболі з Б"янкою, та не отримати 100 очок. Так, що все добре.
Марта вийшла грати проти гарматниці глухим захистом, з її улюбленим легеньким накиданням м'яча під розстріли суперниці. В кінці коли зрозуміла, що програла, зіграла агресивніше і відразу взяла брейк. А, подача всі роки в Марти до третьої гри турніру завжди повністю пропадала. Скільки років пройшла, а подача все ніяка. Всі тенісистки якось навчаються стабільно подавати, а Марта ніяк. І настрій у Марти ще з початку гри був не той, як в перших двох іграх, її ці ігри з росіянками тільки нервують, а не надихають.
Вболіваємо за Соболєву.
Ніби у Марти цього року і титул на 250-ці з'явився, і перші дві перемоги над топ-10. Але коли гарматниця на тому боці корту більш-менш влучає, Марта проти неї безпорадна. Про які серйозні титули тут можна говорити? Тому, до речі, й така кількість поразок кацапкам, бо там суцільні гарматниці, за винятком Касаткіної.
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У вас одни заговоры, то подача сильная, то травма. У неё она всегда такая была, как и у Гарсии той же, только Каро вчера играть не могла, а эта дылда в форме
Руслан і людміла перебив. Більше руслан ніж людміла. Це чудо в подертій майці в чоловічий тур треба разом з бульбашкою-бройлеркою.
тут взагалі без шансів, на жаль. чому? бо суперниця не з топ-10
Вообще ноль, постоянно кацапам проигрывает 90 процентов поражения с ними
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