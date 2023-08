Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/4 финала украинка проиграла американке Джессике Пегуле (№4 WTA).

Вашингтон. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 3:6, 4:6

Это была четвертая встреча теннисисток, американка выиграла в третий раз.

Элина впервые сыграла на соревнованиях в Вашингтоне. На следующей неделе она выступит на турнире WTA 1000 в Монреале.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Мэдисон Киз (№16 WTA) или Марии Саккари (№9 WTA). Для Пегулы это будет третий полуфинал в Вашингтоне, она брала здесь титул в 2019 году. Джессика со следующей недели станет третьей ракеткой мира.

Также сегодня в матче 1/4 финала сыграет Марта Костюк.

Say hello to the new world No.3 👋@JPegula battles past Svitolina 4-6, 6-3, 6-4 to reach the semis in DC, ensuring she will return to her career-high ranking!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/ZwrmXqzdvu