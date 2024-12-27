Стало известно, где сыграет Свитолина после Australian Open 2025
Элина заявилась на турнир WTA 500 в Линце, который пройдет с 26 января по 2 февраля
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) заявилась на турнир WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на закрытых хардовых кортах.
Соревнования в Австрии пройдут на неделе, которая начинается после Открытого чемпионата Австралии 2025 – с 26 января по 2 февраля.
Элина попала в заявочный список участниц основной сетки Australian Open. Однако в декабря украинка заявляла, что на 100% не уверена, что сможет выступить на мейджоре, поскольку все еще восстанавливается от операции на ноге.
Сейчас Элина готовится к старту нового сезона на кортах Дубая, ОАЭ.
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