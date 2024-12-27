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  4. Стало известно, где сыграет Свитолина после Australian Open 2025
WTA
27 декабря 2024, 17:53 |
482
0

Стало известно, где сыграет Свитолина после Australian Open 2025

Элина заявилась на турнир WTA 500 в Линце, который пройдет с 26 января по 2 февраля

27 декабря 2024, 17:53 |
482
0
Стало известно, где сыграет Свитолина после Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) заявилась на турнир WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на закрытых хардовых кортах.

Соревнования в Австрии пройдут на неделе, которая начинается после Открытого чемпионата Австралии 2025 – с 26 января по 2 февраля.

Элина попала в заявочный список участниц основной сетки Australian Open. Однако в декабря украинка заявляла, что на 100% не уверена, что сможет выступить на мейджоре, поскольку все еще восстанавливается от операции на ноге.

Сейчас Элина готовится к старту нового сезона на кортах Дубая, ОАЭ.

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Элина Свитолина Australian Open 2025 WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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