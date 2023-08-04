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  4. Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 августа 2023, 14:57 |
671
1

Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире WTA 500 в Вашингтоне

04 августа 2023, 14:57 |
671
1
Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В 1/4 финала украинка сразится против действующей чемпионки Людмилы Самсоновой (№18 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Юбенкс – Томпсон. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 2 раза, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой Белинды Бенчич (№15 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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kollekciy
Самсонова цього сезону не дуже вдало пройшла траву, на якій почала свій різкий стрибок в рейтингу пару років тому. Так, як траву пройшла неідеально, можливо в неї зараз, все таки є слабкі місця. Можна спробувати поборотися Марті. Хоча знаючи, як Марта виглядала з подібною Потаповою, Марта не любить гарматниць. Навіть Еліна часто програє гарматницям. Треба, тільки щоб не полетіло.   
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