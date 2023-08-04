Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире WTA 500 в Вашингтоне
4 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
В 1/4 финала украинка сразится против действующей чемпионки Людмилы Самсоновой (№18 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Юбенкс – Томпсон. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 2 раза, украинка пока не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против восьмой Белинды Бенчич (№15 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).
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